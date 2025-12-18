Opinión
Machirulismo ilustrado
Lo peor de la ristra de cargos públicos o señores de gran visibilidad que están teniendo que irse por la puerta de atrás ante las acusaciones de acoso a mujeres en su entorno de trabajo o militancia, es que se van creyendo firmemente que no han hecho nada y, por tanto, se sienten víctimas de una injusticia, motivada quién sabe por qué tejemanejes a los que han sido cándidamente ajenos.
Esta negación del auténtico significado de sus actos es una ración suplementaria de daño a aquellas que han tenido que aguantarles, entre otras cosas porque las subestima y desacredita. Y es también un rebuzno postrero antes del mutis por el foro; vencidos, pero auto reafirmados. Y así, el potencial ejemplarizante de estos acontecimientos acaba retroalimentando el machismo y sus múltiples caspas.
El hecho de que se hayan concentrado en el tiempo varios casos en el seno de un partido, el PSOE y esto haya irrumpido en el rifirrafe político, fundamentalmente de la mano del PP, tampoco ayuda nada. Porque estos toros nunca se pueden mirar desde la barrera, en el momento más inesperado la saltan y te cornean en tu espacio presuntamente libre de agresiones. En vez de enfocar el asunto con humildad y pedagogía, se baja a la arena a enmierdar.
De hecho, intuyo que, a estas alturas, hay señores de muy diversa extracción y filiación ideológica haciéndose inconfesables cuentas de cabeza sobre con quiénes, cuándo y cuántas palabritas encendidas han brindado a compañeras o colaboradoras, cuántos gestos inocentes y bromitas que ellas parecían encajar bien, todo desde la confianza y el afecto, echando unas risas. A ver si ahora van a salir por peteneras.
No digo nada de quienes saben que tienen en su haber auténticos asedios a aquella que tanto les ponía y que, rayos, quizás guarde aquel mensaje, aquellas fotos fruto de momentos de humana y masculina debilidad. Una galantería, un juego de seducción entre adultos, dónde está el problema, caramba.
Tristemente no hay mujer que no haya tenido que lidiar con babosos, algunos esquivables y otros menos, porque la víctima está dentro de su parcela de poder y los equilibrios de fuerzas ofrecen siempre impunidad. Es entonces cuando las presuntas gracias se convierten en una auténtica tortura.
Por si fueran pocas las tristezas, la definitiva es encontrarse machirulos de nuevo cuño. No los patanes de manual sino una versión 4.0, contemporánea, ilustrada, presuntamente sensible con la causa de la igualdad. La legal, la efectiva, la de quinta ola, la pluscuamperfecta.
Machirulos con barniz feminista, que manejan conceptos al mismo tiempo que soban, susurran, rozan, echan el aliento, celebran el sonrojo, se vuelven ubicuos, escalan en el ardor, juegan a los equívocos, se contrarían con un no, recrudecen las artes, arremeten.
Eso duele como una puñalada trapera.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y que será la más grande hasta la fecha: tortitas en forma de osito, gofres de arcoíris o cupcakes en forma de unicornio
- Como Franco viviríamos mejor: el deportista leonés de 90 años que asombra en un parque de Gijón por su flexibilidad y agilidad
- Este es el mítico bar de Fomento, en Gijón, que se despide tras dos décadas: 'Fue inolvidable
- Las razones del cierre indefinido de la histórica Quinta del Ynfanzón (y la leyenda de su supuesto fantasma no tiene nada que ver)
- El pequeño barrio (junto al mar) de Gijón que quiere ser el más navideño: así lo decoran sus propios vecinos
- Los mejores callos de España se cocinan en un restaurante de Gijón y viajaron hasta París para participar en el campeonato más prestigioso del mundo: 'Que bonito es presumir de Asturias
- La cadena de bollería más famosa de España abre su segundo establecimiento en Gijón en un 'espacio moderno y acogedor
- Este es el colegio de Gijón que participará en una importante cita europea sobre IA aplicada a la enseñanza: irán cuatro centros de España