Nos planifican

Si miramos el currículo de nuestros políticos profesionales, vemos que muchos de ellos parecen tener como mayor mérito la adulación a quien les pone en las listas cerradas. Gobernar no debería ser repetir consignas para trepar, mandar y aprovecharse, sino informarse de los temas para dirigir, organizar y avanzar, en beneficio de la prosperidad personal y del progreso social. ¿Pero de qué iban a vivir fuera de la política los que tienen por oficio cerrar filas, a modo de secta, y dar la razón a los pastores del clan lo hagan bien, mal o fatal? Ahora la última del gobierno nacional, controlará todos los pagos electrónicos, así por ejemplo Bizum, a partir de 2026: las ayudas entre familiares serán una "donación" con carga fiscal, impuestos por aquí e impuestos por allá.

No les llega con incautarnos más del 50% de lo que producimos y ganamos, entre impuestos directos cual IRPF, sanidad, pensiones, e indirectos como el IVA, la gasolina o tasas, ahora además quieren planificarnos nuestra vida privada y decidir en qué y cómo podemos gastarnos nuestro dinero. Si la madre y el padre le dan 500 euros mensuales a la hija o hijo para ayuda de alquiler o estudios, ¿también ahí nos quieren exprimir? Habrá que sacar el dinero muchas veces en pequeñas cantidades y darlo en mano para esto o aquello, para que no nos puedan controlar. Eso sí, ellos se autopagan sobresueldos ya sea para Bárcenas, Álvarez-Cascos, Ábalos o Cerdán, y si les pillan todo es bulo, fango o se auto indultarán.

Y como debe sobrarnos mucho dinero, a pesar de las decenas de miles de enchufados, miles de asesores y chiringuitos y cientos de empresas opacas que se montan, vete tú a saber si en Suiza, Marruecos, República Dominicana o Panamá, encima perdonan 15.000 millones de deuda pública a la Generalitat catalana, y renuncian a 60.000 millones de euros de los fondos europeos de recuperación post covid. Olé. Llevan 3 años sin presupuestos, y lo que haga falta mientras traguen los alemanes y cuele echarle la culpa al cambio climático, que es como decir agua mojada. Se creen muy listos porque nos adoctrinan y quieren planificar la vida al detalle, para justificar su vivir del cuento: ¿el cuento de la lechera?