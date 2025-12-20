El retorno del cuplé

En 1958 se estrenó "La violetera", de Sara Montiel, que ya la había armado el año anterior con "El último cuplé", y la locura fue total. La gente arrancaba, a dentelladas, el tapizado de las butacas de los cines para llevárselo a casa como reliquia, entronizándolo junto a las fotos de boda de los abuelos en las que se comprobaba que ambos cónyuges compartían bigote, porque en aquella época la cera solo se usaba para hacer velas, y lo de eliminar pelos con las tenazas de escarbar el carbón en la cocina era cosa exclusiva de pelandruscas y descaradas. Total que, entonces, solo se escuchaban cuplés en la radio…y resulta que, mil años después, los políticos están haciendo cosas que me recuerdan los textos de los cuplés que escuché con siete años…

-"Y ven, y ven…y veeeennn"…

-¡Ah madre!…¿ta cantando un cuplé el Presidente, ho?

-¡Nomenó!…ta falando col Puigdemont ési, que parez que lu quier plantar en el Congresu, y si nun vién y los suyos nun voten, los números non salen…

-¿Lós números?…¡¡ay, qué disgustu más gordu, Silverio!!…¿refiéreste a los números del sorteu de Navidad, ho?…¡justo esti añu, que la mi bruxa de cabecera díxome en secretu cuál diba tocar, y hasta hipotequé el pisu pa comprar tóes les series!…míralu, ahí sal del despachu…probitín, tien cara de tar contrariau…

-…Sí, ye verdá…ye que esti trabayu agota muncho, Belorcio. Pero tú, de los números del sortéu nun te preocupes, que esos van salir tóos…¡hála, déxame que tengo que facer una llamá urxente!….(¿Veneranda?…¿yes tú, prenda?…oye, ya puées decí-i al tu cuñáu…sí, a esi al que el Presidente diz agora que non lu conoz, que ya tá vengáu…y non me costó ná, lo único que fice en llugar de ponélu en comunicación col Puigdemont, fue marcar el númeru de la ex "amiga entrañable" del Eméritu, y debió armáse la de Dios ye Cristo)…

La verdad es que estamos viendo hasta dónde pueden llegar las cosas en un país, y en el mundo entero, cuando el nivel de los dirigentes que pueden pulsar el botón de la guerra nuclear u ordenar que el entretenimiento en todos los canales de TV del universo se articule, exclusivamente, mediante la emisión de "reality shows" -de efectos más letales que los de las radiactividad- es ínfimo. O sea, que el que podamos acabar todos convertidos en "polvo de estrellas" puede depender de que, al bailar cualquier cosa, por ejemplo un "chotis", los mandamases de Estados Unidos y Rusia se pasen o no en lo de sobar lo que no se debe sobar sin el debido permiso previo otorgado ante Notario…

-"¡Ay Vladimir, Vladimir, Vladimir! ...non baxes más la mano, non seas desageráu… Si nun bailes con más comedimientu, al primer movimientu… ¡te l´ has ganao!"…

-Disculpa, ho… ye que me enredié col mantón de Manila y, al tratar de solucionálo, resbalóme la mano …

-Bueno, admítote les disculpes…un momentín que voy al serviciu y vuelvo enseguida pa terminar el baile….ya toy aquí otra vez, vamos a ver cómo se nos da…

-¡¡Ay Vladímir, Vladimir….!!

-¡¡¡¡Ahhhhh!!!!

-¿Nun te lo dixera yo? Pues agora aguánteste, que hasta que nun te quites tóos los pinchos de por oricios que puse "pa fuera" del calzoncillu que llevo blindáu pa dientro, vas tener la mano de pronósticu reserváu…

-¡Pues cola otra voy pulsar el botón roxu y a mándalo tóo a tomar po´l… ¡¡Patapúm!!. ¡Hála, acabóse tóo!

Los viejos cuplés también pueden ser útiles, en estos años ridículos, para, por ejemplo, proporcionar a los abogados ingeniosos argumentos que saquen adelante a sus defendidos acusados de insinuaciones, acosos y guarrerías varias aprovechándose de sus cargos políticos y la proximidad de trabajadoras subordinadas a ellos…

-Pues puedo asegurá-i, Señoría, que al probitín del mi cliente estes coses sólo i pasen por ser complaciente…porque esi día que la denunciante diz que pasó lo que pasó, alguien taba nel despachu de al lláu cantando esi cuplé que diz "Tengo una gata de angoraaaaa…que es una gata divinaaaa…Ramón saca la minina, mi vida…que la vea esta señoooraaa"…Y, claro…ye verdá que él nun se llama Ramón, sinon Tolomeo, nombre que i puso el su pá, que yera un urólogu muy reputáu en esta ciudá…pero sintió que i pedíen un favor y, como nun tenía una gatina nel su despachu, pues ocurrióse-i…

-Non siga, Letráu…van los dos p´al calabozu…

-¿Los dooooos?…¡ah madre! …Y yo ¿por qué, ho?…

-Su cliente por exhibicionista….y usté, porque acaba de tocáme los que nun tenía permisu pa tocámelos…