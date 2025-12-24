Queridos Reyes Magos

Me gustaría poder dejaros esta carta en aquel rey mago de cartón piedra, que cofre en mano, hacía las veces de buzón real en aquellos almacenes Navarro de mi infancia, en plena calle Corrida. En aquellos lujosos escaparates, en forma de u, donde podían encontrarse gafas, las últimas novedades en juguetes, delicados jarrones y figuras de porcelana, o piezas de plata. Cómo todo aquello son sólo ya recuerdos, recurro a esta vía para dirigirme a vuestras reales personas, con esta lista de peticiones pensando siempre en mi sufrido Gijón:

-Las estaciones, intermodales, unimodales o mediopensionistas no me atrevo a mencionároslas porque llegará otro seis de enero sin rastro de ellas. Igual cuando las ranas críen pelo empezaremos a ver algo. Sus majestades salvan llegando a nuestra ciudad por vía marítima.

-Lo de sacar los camiones de la avenida del Príncipe de Asturias tampoco veo que os lo pongan fácil. Va a ser más sencillo pediros directamente un nuevo ministro de transportes que sepa dónde estamos en el mapa, y nos mire con algo de simpatía.

-Que 2026 sea el año del regreso del género lírico, ópera y/o zarzuela, al Jovellanos, sin migajas o sucedáneos.

-Un mástil, que llevan dos años buscándolo nuestros munícipes y no lo encuentran. La bandera si acaso la dejamos para el 2027, que todo de golpe igual es mucho sofocón.

-Algún funcionario eficiente en la capital del Principado que tramite lo de la universidad que trata de abrir en Gijón con la misma celeridad que sus competidoras de Avilés y Oviedo, no sea que nos dé por pensar mal.

-No queremos más trenes de juguete, que con el ¿AVE? que circula entre León y Gijón ya tenemos para jugar sin aburrirnos unos cuantos años.

-Candidatos a recibir carbón hay unos cuantos, pero con esto de la descarbonización igual es más eficiente y ecoresiliente que alguien se encargue de quitarnos el que llega continuamente a la playa. Ese que algunos achacan a un Castillo de Salas cuya inmensidad ya resulta sospechosa.

-Un parque para el aparcadero, digo parque de los Hermanos Castro, y unos jardines para el erial del Náutico.

-Un cargamento de tamarindos para llenar los huecos que sigue habiendo en el Muro.

-Un quiosco como Dios manda, donde estuvo el anzuelón, para que la banda de música vuelva a escucharse en el centro de la ciudad, y perdamos de vista el horrible tendejón actual.

Se me ocurren un montón más de peticiones, pero no quiero resultar abusón. Si acaso se las transmito a vuestro emisario Abdeladid, que está el hombre que no para estos días de un lado a otro de Gijón. Esperando ansioso poder contemplar, una año más, vuestro lucido cortejo por nuestras calles, quedo a las plantas de vuestros reales pies. n