La Navidad luce en los escaparates de La Calzada

La Navidad se siente en La Calzada a través de sus comercios. Después de unos años de parón, la asociación vecinal "Alfonso Camín" ha impulsado de nuevo el concurso de escaparates al que se han sumado 37 establecimientos de todo tipo. Una iniciativa muy celebrada entre los comerciantes que han notado que a través de la decoración no solo se ha dado un toque especial al barrio, sino también un impulso a las compras navideñas. "Sabiendo que hay un concurso de escaparates vienen a verlos, también genera que acaben entrando y comprando algo que vean llamativo", expresa Laura Pascua, de la Librería Acuarel.

Yolanda Rodríguez y su hija, Julia, frente al escaparate de Alimentaciones Eva María, en la calle Brasil.

"No me dio tiempo para currármelo mucho este año, pero suelo apuntarme a todo, hay que colaborar con lo que sea", confiesa la dueña del local de la avenida Argentina. El concurso también cuenta con sus comercios dedicados a un público selectivo y muy numeroso en la ciudad, como son las mascotas. "Siempre solemos decorar el escaparate con motivos navideños y nos comentaron desde la Asociación para participar y no dudamos en animarnos", expresa Aída Martínez, trabajadora de la Clínica Veterinaria Cuatro Caminos. "Es una gran propuesta para el barrio y fomenta que todo el mundo decore y tenga más colorido", añade Sofía Ávila.

María Muñiz, junto a la decoración navideña de su floristería, ayer.

En su caso, han aprovechado diferentes productos con temática navideña para lograr la atención de los dueños de mascotas. "Usamos, juguetes y aprovechamos cosas de Navidad para mascotas que nos pueda servir de decoración. Todo lo expuesto se puede comprar", menciona Ávila. Entre los elementos estrella, desde hace unos años han notado que los calendarios de Adviento para animales se han convertido en un imprescindible para estas fechas. "Triunfan mucho, como roscones. Empezó el boca a boca hace un par de años y ahora la gente ya viene específicamente a por estas cosas", detalla Martínez, a lo que su compañera hace un último apunte. "Con el aumento de mascotas han subido las compras", resume Ávila.

Laura Pascua, ordenando el escaparate de su librería de la avenida Argentina.

En la calle Brasil son varios los establecimientos que compiten por los dos premios que hay en juego, el del público y el del jurado. Yolanda Rodríguez y la pequeña Julia observan el escaparate de Alimentaciones Eva María. "Siempre es positivo para el barrio", asegura la primera de ellas ante un escaparate lleno de duendes, con un Papá Noel y un gran árbol de Navidad.

"Da vida al barrio"

Como cada año, Eva María Díaz muestra su cuidado en los detalles para decorar con esmero el establecimiento de alimentación que lleva su nombre en la calle Brasil. Lo hace por gusto y alejada de la rivalidad que pueda haber en el concurso. "Es muy guapo que todos se animen a participar y se adornen los escaparates. Da vida al barrio", afirma la comerciante de La Calzada que ha buscado tirar de la decoración "de toda la vida" y añadir algún que otro elemento nuevo para que no sea "lo mismo de siempre". "La gran novedad son las mariposas", expresa con alegría, señalando a dos grandes mariposas de luces que cuentan hasta con movimiento.

A unos metros, también llama la atención de algunos transeúntes el escaparate de la Floristería Alma y Vida. "Es el primer año del concurso y me pareció una gran idea. Me encanta", afirma María Muñiz, a la que en el barrio todos conocen como Alma. "Das una vuelta por La Calzada y se nota la implicación de los comerciantes, hay escaparates guapísimos", observa. En el suyo, la temática se ha centrado en los juguetes y peluches que tenía por casa y que algún que otro vecino le ha intentado comprar. "A varios ya les he dicho que no estaban a la venta", avisa Muñiz, que también señala que no lo hace por ganar, aunque en una ocasión fue vencedora del concurso de escaparates que organiza la Unión de Comerciantes. "Para mí lo importante es que se vea guapo", sentencia la comerciante. Por el momento, hay registrados más de 1.800 votos para escoger al escaparate favorito y se podrá seguir votando hasta el lunes.