Opinión | Comentarios al paso
Ur-fascismo
Catorce rasgos distintivos
Si bien el prefijo alemán "ur" se usa para indicar algo primigenio, original o arcaico, el prestigioso semiólogo, filósofo y escritor italiano Umberto Eco (1932-2016) prefería que el título de su ensayo, ya difundido en 1995, se tradujese como "Fascismo eterno" o "Fascismo latente". Sostenía que el fascismo es un conjunto de actitudes emocionales y culturales que no se reducen a vestir camisas negras, desfilar con porte paramilitar, bordar aguiluchos imperiales en estandartes o saludar brazo en alto, sino que proceden de antiguo, reaparecen bajo distintos nombres y banderas y se agazapan detrás de uno o varios de estos 14 rasgos o caracteres.
1.- Culto a la tradición que hoy se expresa en la añoranza de un falso pasado glorioso y el rechazo a aceptar valores nuevos: diversidad, igualdad de género o corroboraciones científicas.
2.- Anteposición de la fe al análisis racional o al pensamiento crítico.
3.- Desprecio por el debate o la reflexión en favor de la acción por la acción.
4.- La discrepancia se considera traición, por lo que se elimina el debate interno en los movimientos políticos.
5.- Miedo a la diferencia: xenofobia, racismo, homofobia, nacionalismo excluyente.
6.- Apelación a las clases medias frustradas: el fascismo crece donde hay miedo a perder privilegios o estabilidad económica.
7.- Obsesión con la conspiración, mediante la propagación de eslóganes tales como que una élite global nos controla, los extranjeros destruyen la nación o la prensa manipula.
8.- Contradicción típica: se dice que el enemigo domina el mundo a la vez que se lo tacha de inferior, corrupto o degenerado.
9.- Uso de una retórica belicista. Se vive la política como un combate moral contra imaginarios enemigos internos o por salvar a la patria.
10.- Desprecio por los débiles. Se culpa a pobres, enfermos o marginados de su situación, mientras se ensalza la competitividad y la fuerza.
11.- Glorificación del martirologio nacional, minimizando el valor de la vida cotidiana y la paz.
12.- Machismo y poder sexual. El fascismo exalta una virilidad agresiva y desprecia lo femenino.
13.- Populismo selectivo: se invoca siempre a un pueblo homogéneo y excluyente, marginando a minorías o disidentes.
14.- Neolengua o reducción del lenguaje público a consignas vacías. El lenguaje simple (patria, gente de bien, libertad…) inhibe el pensamiento complejo.
Los 14 mandamientos de la ancestral constelación fascista, según Umberto Eco, se resumen en tres: Imponer el miedo a la razón, el grito al debate y la obediencia a la diversidad. Y se manifiesta taxativo: "Nuestro deber es desenmascararlo y señalar con el dedo cualquiera de sus nuevas formas, cada día y en cada parte del mundo".
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿A qué se va a dedicar la antigua comisaría de la Policía Local de Gijón? La Alcaldesa tiene una clara apuesta porque 'cada día se necesita más espacio
- Tradicional encuentro navideño de la generación del 98 del Codema
- El precedente asturiano del lío con el Gordo en Villamanín: el quiosquero condenado por vender papeletas sin validez del número de la lotería que tocó
- Simulaba vivir en Madrid para pagar menos impuestos que en Gijón (y ahora le multan con 350.000 euros)
- La increíble historia de Sara Hernández, la primera asturiana que ha conseguido ser madre con un tratamiento innovador contra la fibrosis quística: 'Ahora vivo, antes sobrevivía
- Un segundo premio y dos quintos: la Lotería de Navidad deja más de 60.000 euros en estos barrios de Gijón
- Rescatan a una gijonesa de 97 años que se quedó encerrada 'a la intemperie' en la terraza de su casa
- Los tres barrios de Gijón que lideran el repunte de las viviendas de uso turístico