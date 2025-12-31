El bar donde nadie es forastero

A las tres y media, cuando la calle Buen Suceso se queda casi muda y el barrio respira lento, El Alvoroto vive su rato más sereno. Nada que ver con las noches de jueves, viernes y sábado, cuando el bar se llena hasta el último rincón y la conversación sube de volumen.

A esta hora tranquila se puede hablar con Sonia, la mujer que lleva seis años al frente del local, siempre pendiente del cliente, siempre con un gesto amable que vale por dos camareros, aunque los tiene y muy buenos.

El Alvoroto abre a la una de la tarde y cierra a la una de la noche: doce horas de puertas abiertas a un barrio que ha terminado por adoptarlo. Por la mañana, antes de levantar la persiana, Sonia cuida a Manolo, un vecino mayor que ya no puede salir solo de casa. Quizá por eso, al entrar, se percibe un aire templado de humanidad, algo que no se improvisa.

El nombre del bar también cuenta una historia. Viene de Álvaro, el hijo de Sonia, que de pequeño era un torbellino. De ahí surgió lo de Alvoroto, con v, así quedó escrito y así permanece.

Entre los parroquianos de esta hora está Arturo, el frutero de al lado, que se toma una caña antes de subir a casa. Habla con sabiduría de melocotones y de personas, y siempre acaba diciendo lo mismo: "Este barrio es solidario y de buena gente. Me costó venir, pero es el mejor sitio de Gijón". Lo dice quien sabe.

Sonia ofrece lo que tiene y lo que sabe: tortilla española, jamón de bellota, cecina de León y alitas de barbacoa que llegan todas de Casa Ezequiel, en Villamanín. Producto sin mentiras, como el bar.

En medio de este barrio está El Alvoroto, que bulle cuando debe y calla cuando hace falta. Un rincón de Gijón con alma, sostenido por gente sencilla que da calor sin darse importancia.