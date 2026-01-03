Un futuro para los jóvenes

El aumento de la población que cada año se refleja en Gijón –el 2025 se cerró con 277.796 habitantes, un 0,7 % más, según los datos publicados esta semana por LA NUEVA ESPAÑA)– puede ser un dato alentador porque la ciudad crece, pero no necesariamente bueno. Más aún si se va al detalle de unos números que fijan en más del 28,4% la población de más de 65 años (24.123 tienen, incluso, más de 80 años). Parece que la capital marítima del Principado se está convirtiendo en destino de jubilación y eso tiene impacto negativo como se está viendo en el precio de la vivienda. Son unas cifras preocupantes, que crecen cada año mientras que las de los jóvenes, por el contrario, languidecen. Sólo uno de cada diez gijoneses tiene hoy menos de 16 años. Garantizar el futuro no es sólo desarrollar proyectos e infraestructuras, que también, sino tener clara una hoja de ruta y políticas activas que permitan poner freno al envejecimiento de la ciudad más grande de una de las regiones más envejecidas de Europa.

El plan municipal presentado por la alcaldesa, Carmen Moriyón, a través de las páginas de este periódico, para retener a los jóvenes –y atraer a otros muchos con opciones reales para desarrollar una vida laboral y familiar– llega en un momento crucial. Gijón no puede perder más talento. Será en verano cuando se conozcan más pormenorizadamente las medidas que se pondrán en marcha para "blindar" la ciudad como un lugar "de oportunidades". Será un plan transversal, implicando a todas las áreas municipales para lograr el objetivo. A favor juega el hecho de que la inmensa mayoría quieren quedarse o volver, pero no pueden. Claro que ese sentimiento que comparten miles de gijoneses lleva décadas sobre la mesa y siempre se han encontrado la puerta cerrada. Por una cosa o por otra, pero las opciones no abundan.

Transformar esa realidad debe llegar de la mano de las empresas. Gijón es el motor de Asturias en creación de nueva empresa a juzgar por los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El Parque Científico es el modelo exitoso y con contrastada solvencia a replicar en Naval Azul. La labor municipal debe ir enfocada a agilizar trámites y generar confianza y así favorecer esas inversiones, como la Universidad Europea o el Hospital Quirón, providenciales ambas para mirar al futuro. Y todo, sin perder de vista otro de los grandes retos: la vivienda. Queda un año por delante, pero el avance no puede esperar.