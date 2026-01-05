Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carmen Moreno

Carmen Moreno

Otra dimensión del lujo

Define el Diccionario de la Lengua Española el lujo como la abundancia de cosas, medios o comodidades, aquello que tiene categoría de excelencia o exquisitez y que supera los medios normales de alguien para conseguirlo. Esa es seguro la razón por la que el lujo está asociado a lo excesivamente costoso, a productos, servicios y experiencias que no podemos adquirir la mayoría de las personas que tantas veces hemos visto representadas, tan lejanas a nuestra realidad.

Pero ¿ y si el lujo tuviera otra dimensión? Si lo caro, inasequible a la economía de la mayoría de los mortales fuera solo consumo y gasto , demostración un tanto hortera de todo lo que puedes adquirir y que pone por delante las cosas a las personas y como se sienten. Hace unas semanas alguien me dijo que el nuevo lujo es el bienestar, definido como atender a la salud física y mental, a la calidad de vida, las experiencias placenteras y acordes con los valores que defiendes, la tranquilidad, la vuelta a lo propio, el compartir en el entorno más próximo y agradable.

Si ese lujo actual es el bienestar, el siguiente paso es descubrir donde y como conseguirlo. Para mi la respuesta es clara, estar bien se concentra en las pequeñas cosas de cada día, en las relaciones de afecto y en la seguridad de tener unas condiciones dignas de vida que no peligren.

La clave, estoy segura, que está en distinguir entre el precio y el valor, entre lo que cuestan los productos, servicios y experiencias que adquirimos y el valor que tienen para nosotros, para el conjunto de momentos pequeños y grandes de cada día. Existe la posibilidad de un precio asumible y un valor que sea un auténtico lujo. Yo he encontrado el lujo en la librería donde saben qué libro me gusta para las tardes de invierno y cuál para las mañanas de playa en verano; en las tiendas de moda, donde no tengo que buscar talla ni perderme entre perchas: solo tengo que explicar que la quiero para ir a trabajar, de paseo o de fiesta, y escuchar la frase "entra en el probador y te voy proponiendo" es un lujo muy cercano. En la juguetería, donde te explican la diferencia de regalos según el método educativo y por qué un puzzle será siempre mejor que una pantalla; en la frutería, donde no hay cerezas en invierno pero sí tomates de la huerta de su vecina; y en la peluquería, donde el café —siempre solo y sin azúcar— te calienta las mañanas de frío y tinte.

Es un lujo que no es caro, su precio, su coste es lo que compras, mucho menor que su valor, el inmenso valor del trato afectivo, de la atención profesional y cálida, de la convivencia y la conversación y de la satisfacción de invertir en tu ciudad comprando y experimentando el autentico lujo, el bienestar de las acciones felices y con sentido.

Que los Reyes Magos, les sean favorables mañana.

