La epifanía del gijonesismo

El siglo XX irrumpe en la vida de una Asturias rural y desprevenida. Así comienza "Alma Rojiblanca", el documental que realizó el centro territorial de RTVE en Asturias para conmemorar el centenario del Real Sporting de Gijón. Una década antes de dicho documental había irrumpido yo en la vida del guionista, Rafa Quirós, quien por aquel entonces, y lo hizo durante 12 trienios consecutivos hasta 2021, desempeñaba labores de servicio público desde los Servicios Informativos de RNE, situados en la "Casa Blanca" de la capital de la Costa Verde.

Coincidió durante esos años con el paso por el consistorio municipal de tres alcaldías socialistas, así como la de la forista Carmen Moriyón, actual regidora, durante los que Gijón ha estado –y está – inmerso en una gran reconversión industrial, así como transformación urbana.

Pese a que oficialmente ha colgado la pluma, todavía se le puede escuchar o leer en alguna tertulia radiofónica o periódico local –a los que siempre estuvo muy vinculado con numerosos artículos–, hablando de nuestro querido Sporting o escribiendo "añoralgias" del Gijón que queremos y tanto adoramos.

Más allá de antenas y gacetas, expuso en más de una ocasión sus pinturas en la Fundación Alvargonzález, entre otros sitios. De vez en cuando le sigue dedicando tiempo a los trazados, de momento sin vistas a exhibir las obras, sino más bien por amor al arte y a los allegados, a los que de vez en cuando agasaja con alguna caricatura.

El fiu del ferretero y de Lucila también ha hecho colaboraciones en varios libros que han publicado buenos colegas de profesión, contribuyendo así a ese género literario llamado "Playismo". Hasta que hace un par de años tuvo la ocasión de escribir su primer libro tras recibir el encargo de contar la época dorada del Sporting y plasmarla en "El Cielo Rojiblanco: memoria sentimental del Eurosporting".

Desde que es pensionista a tiempo completo, dedicando cuerpo y alma las 24 horas del día los 7 días de la semana a esta ocupación, suele salir por las mañanas a dar una vuelta en bicicleta por la bahía gijonesa si el orbayu lo permite, finalizando la etapa con un avituallamiento en el Grupo Covadonga (café + prensa). Todo esto después de haber ido a comprar, porque "a primera hora hay menos cola en el Alimerka".

Además, todavía le sobra jornada para tañer el bajo y para pasar tiempo con la su muyer –y por ende mi madre– o pararse de cháchara con algún nostálgico que le pregunta si esta temporada vamos a subir a primera.

Como ya le he escuchado más de una vez decir que los homenajes mejor si son en vida, desde aquí va uno para el cumpleañero, que vino al mundo como regalo anticipado de Reyes, el mismo día que lo hizo un tal Gaspar Melchor de Jovellanos, pero 214 años más tarde que el ilustrado.

El homenaje también va para la ciudad de Gijón y para todos los ciudadanos que han escrito de una forma u otra la historia de esta villa marinera.

Sean felices y que 2026 nos haga un poco mejores a todos.