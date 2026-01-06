Hacéis de la ciudad un mundo fantástico

Hola niños y niñas de Gijón ¿cómo estáis?

Este Rey que viene de muy lejos y os quiere mucho, os manda muchos besos desde este mágico balcón del Ayuntamiento de esta ciudad.

¡Buenas noches a todos y a todas!

Ahora es mi turno de deciros unas palabras después de los magníficos discursos de los Reyes Melchor y Gaspar con la compañía del Príncipe Aliatar.

Venimos cargados de regalos y os aseguro que no va a quedar ningún niño ni niña de Gijón sin regalos, también habrá regalos para los papás y las mamás, ¿Os parece bien?

Sabemos que os habéis portado muy bien y este año me ha llamado la atención vuestros pedidos que han sido de lo más variados y versátiles. En especial he observado que este año sí que habéis pedido muchos libros y cuentos, este rey os lo agradece muchísimo.

Estamos muy contentos de lo bien que nos habéis dado en todo el día de hoy. Habéis hecho que la ciudad sea un MUNDO FANTÁSTICO Y SOÑADOR.

Por último, agradecemos a todas las personas que nos han ayudado y acompañado en todo el día y al Ayuntamiento de Gijón que lo ha organizado.

Así que ya me despido, iros pronto a la cama.

MUCHOS BESOS A TODOS Y HASTA EL PRÓXIMO AÑO.