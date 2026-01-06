El niño que todos llevamos dentro

Buenas noches queridas niñas, queridos niños y queridas familias.

La misión fundamental de los Reyes Magos consiste, principalmente, en rescatar al niño que todos llevamos dentro.

¡Qué días tan intensos y qué horas tan felices, pensando en la llegada de los Mensajeros de Oriente!

¡Cuanta ilusión, alegría, nervios y latidos precipitados, caben en esos pequeños corazones!

Esa intensidad se magnifica el día 5 de enero de todos los años, cuando los regios y vetustos visitantes llegamos con brillantes séquitos a Gijón guiados por una estrella maravillosa, fuente de luz y de esperanza.

Como Rey Gaspar, puedo afirmar que, a lo largo de más de un siglo, el Príncipe Aliatar y los Reyes Magos seguimos siendo incapaces de expresar lo que sentimos desde que ponemos el pie en esta querida ciudad de Gijón, y sobre manera en este día mágico…repleto de gritos, de llantos, pero sobre todo de una enorme carga de cariño y afecto.

Os aseguro, queridos niños y queridas niñas que, envueltos en el espíritu de la Navidad, esos momentos de incontenible emoción nos dejan a los Reyes Magos sobrecogidos para el resto del año e incluso, para toda la vida.

A todas las niñas y niños de todas las edades les dedico este Mensaje Real, lleno de amor e inocencia, deseando de todo corazón que todas las noches de vuestra vida en hermosos sueños de Reyes.

¿¡¿¡¿VAIS A PORTAROS BIEN?!?!?

¡OS QUIERO MUCHO!, ¡¡¡MUCHO!!!, ¡¡¡MUCHO!!!, ¡¡¡MUCHO!!!

¡¡HASTA EL AÑO QUE VIENE!!

GIJÓN DEL ALMA n