En vuestras voces siento vuestro cariño

Queridos niños y niñas gijoneses:

En primer lugar, tengo la satisfacción de poder agradeceros, en mi nombre, y en el de los reyes Gaspar y Baltasar y del príncipe Aliatar el magnífico recibimiento que, una vez más, nos habéis dispensado en vuestra ciudad. Todos los años por estas fechas, hacemos nuestra salida por el mundo, con una parada muy especial en Gijón, pero sería un viaje tan largo como inútil, si no consiguiésemos, con nuestra presencia, despertar vuestro interés por ser cada vez mejores.

Cuando este amanecer que se aproxima, os levantéis alborozados a contemplar nuestros regalos, no olvidéis que esta ilusión se os otorga por vuestra inocencia. Obedecer a vuestros padres, abuelos y maestros que siempre os aconsejarán las cosas buscando vuestro bien. ¿Lo vais a hacer?

Pero vamos hablar de lo más importante. De lo que seguro que más os preocupa a todos esta noche: los regalos ¿No es así?... Estar tranquilos. Este año hemos tenido que superar grandes dificultades, incluso algún duro revés, para acudir fieles a esta cita con todos vosotros, pero de una cosa no nos hemos olvidado: de los regalos. Venimos con las alforjas cargadas y podéis estar seguros de que todos tendréis vuestro premio. ¿Estáis contentos?...

Sería muy largo exponeros aquí y ahora la relación de todos los juguetes. Este año hemos recibido más cartas y mensajes que nunca, muchos de ellos realmente maravillosos. Os aseguro que todos quedarán grabados para siempre en nuestros corazones.

Sé que os gustaría que os dijera algún detalle, que os adelantara alguna de las sorpresas, pero prefiero que sea mañana cuando viváis vuestro gran día de ilusión y cuando recibáis la recompensa por haber sido buenos y cariñosos en el último año. ¿No es así?...

Pero volviendo al día de hoy, puedo aseguraros que me he emocionado más que nunca cuando pronunciabais mi nombre al paso de la carroza. En vuestras voces veía una muestra de cariño a este rey, ya veterano, en el que me consta que tenéis depositadas vuestras ilusiones.

Ha sido hoy un día maravilloso, intenso para los Reyes Magos y, estamos seguros, también para vosotros, y ahora ya es el momento de que todos vayáis a descansar. La noche es larga, pero estar seguros que la mañana será mucho más luminosa. Y nada más, queridos niños y niñas. Solo reiteraros las gracias por esta maravillosa jornada y deciros que este rey Melchor os está muy agradecido por tantas y tantas muestras de cariño. Muchas gracias de corazón y os dejo con el rey Gaspar que está deseoso de dirigiros unas palabras a todos. Un fuerte beso y hasta el año que viene.