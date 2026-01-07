Cuencos de arroz, té, Sake, y amabilidad

La tienda japonesa de la calle Instituto no anuncia nada desde fuera. No grita. No seduce con carteles. Simplemente está. Una puerta discreta, casi tímida, como esas casas que no presumen de lo que guardan dentro. Al cruzar el umbral, el ruido de la calle se queda atrás, obediente, y uno entra en otro ritmo, más lento, más atento.

Huele a madera y a té caliente. Las lámparas de papel dejan caer una luz blanda que no ilumina, acompaña. En las estanterías descansan cuencos de arroz, teteras, botellas de sake alineadas con una precisión que no es rigidez, sino cuidado. Nada sobra. Nada falta. Todo parece haber encontrado su sitio después de mucho pensarlo.

La dueña, Cristina, se mueve con gestos cuidados, casi ceremoniales. No hay prisa en sus manos. Ofrece una explicación breve, exacta, como si cada palabra tuviera un coste. Habla del ramen como quien habla del tiempo: con respeto. Dice precios sin levantar la voz, sirve té sin interrumpir, cobra sin apresurar. Aquí comprar no es un acto económico, es un pequeño acuerdo de confianza.

En una esquina suena música japonesa, apenas un hilo que sostiene el silencio. Hay fotos, alguna cerámica, paquetes cuidadosamente envueltos. Todo invita a tocar, pero con una educación tácita que uno comprende sin que nadie la explique.

No es una tienda para salir cargado, sino para salir cambiado. Uno cruza de nuevo la puerta y regresa a la calle con la sensación extraña de haber viajado lejos sin moverse apenas.

Como si Japón no estuviera tan lejos después de todo. Como si bastaran un cuenco caliente, una lámpara de papel y alguien que sabe esperar para recordarnos que la vida, cuando se vive despacio, sabe mejor.