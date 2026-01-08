¿Cómo afrontamos 2026? Asturias con 2.000 parados menos (52.000), lo que es una buena noticia, frente a los 50.000 menos de Andalucía, con nueve veces más de población, y por tanto el triple de disminución en proporción. Respecto al empleo por regiones, la Comunidad de Madrid con 3,88 millones de ocupados supera por primera vez en la historia a Cataluña, con 3,87 millones, y además con un millón menos de habitantes. Podemos considerar pues que Andalucía y Madrid son los mayores motores del crecimiento económico y social español. Esto de social hay quienes tratan de eclipsarlo, criticando que a mayor prosperidad hay mayor desigualdad de resultados, y según ellos injusticia social, y se hace a costa de reducir servicios, educación o sanidad.

Los datos de la realidad contradicen tales relatos partidistas. Veamos un ejemplo. Se criticaba a Esperanza Aguirre de haber privatizado y debilitado la sanidad madrileña. En sus ocho años de gobierno autonómico a principios de este s. XXI se inauguraron ocho hospitales públicos, a una media así de uno por año. Tras dejar el gobierno, Madrid era entre las 350 regiones de la UE la que tenía mayor esperanza de vida (edad media al morir), con 83 años: ¿Cómo podría ser posible si la sanidad regional funcionara mal? ¿Y por qué va a ser injusta la desigualdad de resultados? Si una clase de 20 alumnos 18 sacan insuficiente es muy igualitaria, pero aprenden poco. Si 18 sacan notable o sobresaliente y 2 insuficiente la desigualdad se dispara, pero: ¿cuál es mejor de las dos?

Andalucía y Cataluña han sido gobernadas durante décadas por las izquierdas estatalistas y subidoras de impuestos. Andalucía tenía tradicionalmente los menores niveles de PIB y renta per cápita y los mayores de desempleo de España. En cuanto a Cataluña el separatismo ha ahuyentado inversiones, empresas y comercios, mientras la deuda pública descontrolada convertía las emisiones de la Generalitat en "bonos basura". Entonces para la prosperidad personal y el progreso social general: ¿será mejor favorecer la inversión y creación de riqueza, o exprimir y zancadillear a los inversores? Ante diferentes modelos y resultados, los asturianos deben plantearse cuál les favorece.