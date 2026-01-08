Casualidades

Seguramente es casualidad que los pactos de Vox y PP en el Ayuntamiento de Sevilla en los que acuerdan suprimir la zona de bajas emisiones e intensificar el control del padrón para impedir la inscripción de migrantes, no se hayan firmado hasta pasadas las elecciones extremeñas. También es casualidad que no sea noticia que la hermana de Moreno Bonilla obtuvo la plaza de directora del Conservatorio con peores notas que otras opositoras, mientras de la plaza de David Sánchez, obtenida cuando su hermano ni era secretario del PSOE conocemos hasta la marca del papel en que se firmó. Casualidad también es que un informe de la UCO sobre Cospedal esté paralizado en la Audiencia Provincial hace años. Como lo es que la condena a seis exalcaldes de la Comunidad de Madrid y otros miembros del PP se haya conocido en plenas elecciones extremeñas, lo que la invisibilizó. Casualidad es que Feijóo haya enviado a la jueza de Catarroja los mensajes que recibió de Mazón el día de la dana omitiendo las contestaciones, en plena nochebuena, cuando las televisiones y los medios están entretenidos en cosas más importantes, como el precio del marisco o los renos de Papá Noel. Que las contestaciones a Mazón revelen que ambos mintieron durante más de un año no es casualidad, es premeditado para obtener réditos electorales al margen de los muertos. Es casualidad que cada vez que el PP lo necesita, un conocido juez pida investigar cualquier cosa de Begoña Gómez, ahora cuentas en Turquía, mientras se olvida de un trámite en una prorroga con lo que anula el caso de presunta malversación de un concejal de Madrid; que la Audiencia Provincial haya corregido al juez trece veces no importa. Un alto cargo de una empresa sería despedido a la primera, pero un juez es un juez, eso sí, según qué juez. Que el caso Montoro haya empezado a investigarse hace más de diez años en absoluto secreto y ahora que se conoce tampoco se hable de él ni se sepa como está, también es casualidad, como que el caso Pujol, destapado hace once años, no haya llegado al juzgado hasta ahora, o que el caso González Amador se retrase esperando algo que lo invalide, o que los casos de los cribados o los muertos en la residencia estén en el limbo, sin que a los testigos no presentados les haya ocurrido nada. Como nada le ocurrió a Miguel Angel Rodríguez por mentir en una Comisión de investigación o reconocer en el juicio del fiscal que el bulo que dio lugar a su condena lo originó él. Zaplana ha sido condenado recientemente a diez años de cárcel pero casualmente está en libertad porque está muy malín. Es casualidad que fruta y puta rimen. Vivimos en el país de las casualidades.

Terminando el artículo, Trump bombardea Venezuela y secuestra a Maduro. Eso no es casualidad, es un acto calculado de piratería por el petróleo que viola todas las leyes internaciones, del que Europa, si sigue contribuyendo a la Otan se hace cómplice.

Termino citándome a mí mismo con algo que publiqué hace años y desgraciadamente tiene pleno vigor: "Si eres de derechas y te dedicas a la política, puedes hacer lo que quieras, tienes patente de corso siempre que no muerdas la mano que te da de comer, o que estorbes a otro más ambicioso y más ladino que tú".