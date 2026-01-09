Ahora que la ciudad comienza a recobrar la normalidad y que volvemos a incorporarnos a la casi agradecida rutina, es el momento para revisar la lista de propósitos, deseos u objetivos que nos hayamos puesto para este 2026 recién comenzado.

No sé si tienen ustedes mucha afición a este tipo de costumbre anual, pero más allá de que hagamos listados, siempre hay cierta ilusión por estrenar. Tener 365 días por delante es demasiado tentador como para no dejarse llevar por algo de ilusión, algo de esperanza.

Cierto que el 2026 ha comenzado ya poniéndonoslo difícil a quienes, pese a casi todo, mantenemos el optimismo, pero como me niego a arrojar la toalla antes de haber empezado, seguiré dándole una oportunidad a este nuevo año que, personalmente, esperaba con ansia tras un 2025 vertiginoso y difícil.

Debe ser cosa de la edad, pero si me preguntan qué les pido a estos nuevos 12 meses, les diría, sin duda, que salud y educación.

Puede que suene a tópico, pero no lo es; lo que creo es que, por desgracia, echamos ambas cosas de menos cuando no las tenemos.

Supongo que habrán interpretado que cuando hablo de salud y educación, hablo no solo de la propia sino de la de nuestra sociedad. Con todos los defectos, fallos y errores que puede tener nuestro sistema sanitario, me sigue pareciendo un lujo del que no sé si somos del todo conscientes.

¿Qué voy a decirles de la educación? Uno de los mayores bienes con los que contamos porque representa los cimientos de nuestro mundo. Arma poderosa de transformación que debemos proteger para que las generaciones que vienen tengan acceso pleno y oportunidad de construir una sociedad mejor y más justa.

Así que estos son mis dos deseos para mí y para ustedes. Por un 2026 lleno de salud y educación que es lo mismo que decir lleno de esperanza y futuro.