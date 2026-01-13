Un acuerdo contra Asturias

El acuerdo no del PSOE, sino de Sánchez con ERC (Rufián y cía.), de un nuevo concierto fiscal para Cataluña, tiene que ser sometido a referéndum porque es un obligación moral y política. Algunos socialistas se oponen a tal pacto, porque supone privilegios para uno, por unos votos para segur en La Moncloa a cualquier precio, sobre todo, haciendo más ricos a los que ni quieren a España ni pertenecer a ella.

El caso más llamativo de oposición a este acuerdo es el del presidente de Castilla la Mancha, el socialista Emiliano García Page, que formula erre que erre unas declaraciones públicas en las que rechaza totalmente este acuerdo por anticonstitucional. Pero no le hacen ningún caso en el Gobierno, si no lo insultan como a todos que no comulguen con ruedas de molinos, con el tópico: ultraderechista.

En Asturias, el expresidente socialista Javier Fernández ha declarado que ese acuerdo él nunca lo firmaría. Del presidente actual nada se sabe porque nada dice, sólo generalidades, aunque el acuerdo haga más desiguales a los asturianos y cada vez con menos servicios públicos eficientes. Este acuerdo, además, sin llevarlo a la práctica, significa acabar con la caja común y, sobre todo, acabar con la igualdad de los españoles y la solidaridad, motivos suficientes para que el Gobierno asturiano no solo no lo tenga en cuenta, sino que lo rechace frontalmente. Se supone que los socialistas asturianos votando en libertad se opondrán por mayoría a este acuerdo. A no ser que la belicosa delegada del Gobierno, imponga al señor presidente lo que tiene que votar, que no es otra cosa que lo que se haya decidido en Moncloa.

Se puede afirmar que los socialistas que sostienen en su programa la solidaridad, la progresividad y la igualdad, no traicionan sus ideales. El discurso frentista que sostienen algunos en Oviedo nada tiene que ver con la justicia social. El problema que no se entiende muy bien es el modelo de estado que quiere imponer Sánchez con este acuerdo con los separatistas enemigos de España: si un modelo federal pactado con un referéndum por los separatistas. Lo tiene que someter a los votos de todos los españoles en referéndum. Es decir que los que más tienen, paguen menos. Pero a la hora de la verdad todo depende de un prófugo.