El irrenunciable valor de cantar juntos

En la génesis de cualquier proyecto humano en general, artístico en particular, subyace la feliz y legítima ambición de perdurar, de permanecer, de estar en un tiempo de cerezas y madurar conforme pasen los días, los meses, las temporadas. Vivimos un tiempo efímero, loco, líquido según Bauman, en el que casi todo carece de fondo, de sostén, de fundamento, y por lo que vemos, de ética y de dignidad suficientes.

La celebración del décimo aniversario del Coro Joven de Gijón ha sido una fiesta plena en emociones, matices, sensibilidad, retorno y reconocimiento colectivo y sobremanera música. Diez años dan para formarse. Los estudios artísticos arrojan esa duración aproximada. En este tiempo, lo que empezó siendo una aspiración, un anhelo compartido, ha llegado a ser una realidad madura, sensata, significativa y especialmente significada en cuanto a diversidad –humana, colectiva, musical e interpretativa– constituyéndose como realidad consolidada y referencial en la región que por tradición, canta y lo hace colectivamente. El coro añade un valor único al sentido del reconocimiento mutuo, de la responsabilidad de saberse un intangible muy tangible y en su esencia y en el perfume que destilan y trasladan, aparecen la acogida, la solidaridad, la alegría y la ternura.

Decíamos que Asturias es tierra de tradición y de canto. El Coro Minero de Turón, invitado a la fiesta, paseó con satisfacción y buen hacer su magisterio pretérito y la convicción de saberse parte de otro momento, de otra historia, por cierto, que construyeron nota a nota, ensayo a ensayo durante más de 75 años. Ahí es nada. Dos visiones frente a frente. Pasado lleno de presente y presente cargado de futuro. En el medio, los jóvenes del Coro Plus, los adolescentes del coro infantil que ya están llamando a la puerta del Coro Joven con su sensibilidad y su calidad vocal merced al trabajo de Paula Vicente.

Bernstein solía afirmar -al menos así lo atribuyen sus biógrafos- que no existen los buenos o malos conjuntos instrumentales o vocales, sino los buenos o malos directores. Comparto esa idea si viene acompañada de buenos mimbres y de un interés y esfuerzo compartido desde la generosidad de los intérpretes que se someten a la voluntad de estos directores. Santiago Novoa fue responsable en sus inicios, en los que encontramos la figura capital de Marcelino Martínez, presidente de la Federación Asturiana de Coros –no es sencillo articular un proyecto juvenil ni personal, mérito sobresaliente y reconocible queda su mano y magisterio– y hoy es Rebeca Velasco la encargada de trenzar ambición, talento, conocimiento, emoción y disposición a borbotones. Menudo reto el empeño.

Un programa en la línea de lo que han hecho esta década. Pop y Rock aderezado con buenos arreglos y acompañados por una banda cómplice. Clásicos como el "Come what may" de Baerwald y Gilbert cantada magistralmente. "Bridge over troubled wáter" de Paul Simon, una de las canciones más bellas y emblemáticas del dúo norteamericano que inauguraba la feliz y fecunda década de los setenta. El impactante medley "A concert celebration" rindiendo homenaje a algunas de las páginas más bellas del genial y único Andrew Lloyd Weber. Sin olvidar a Robe Iniesta. Un momento inolvidable y pleno de emotividad sonora. Una visión del clásico "Mr. Sandman" de Pat Ballard publicada en 1954 inmortalizada por "The Chordettes". Una delicia que explora las posibilidades a capella de este conjunto gijonés. Y por añadir una anécdota personal y feliz, igualmente sin el concurso de la banda, el estreno de la versión coral de la canción "Gijón-Xixón" del malogrado autor Julio Ramos. Un regalo inmerecido para el arreglista y desde hoy, admirador de estos magníficos seres humanos que han hecho del canto coral una arriesgada y maravillosa apuesta que debemos cuidar, animar, sostener y aplaudir desde la admiración y como ellos mismos, desde el compromiso, la militancia y la alegría. En buena hora.