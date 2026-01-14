Financiación autonómica

Da la impresión de que, en el tema de la nueva financiación de las autonomías, se pretende ocultar el bosque con los árboles, que el hecho de que al nuevo reparto se haya llegado después de negociar con Cataluña hace que se mire como a la bicha, sin entrar a analizar si es bueno o malo para cada comunidad o que Aznar hizo cesiones más importantes a Pujol que ya sabemos cómo terminaron. Se obvia que todas las comunidades recibirán más de lo que recibían y se aprovecha para hacer ruido en una campaña permanente por el caos, buscando una sensación similar a la que llevó al golpe de estado del 36 para justificar repetirlo.

Asturias pierde un puesto en el ranquin por habitante aunque ingresará 247 euros más, pasando del puesto 6 al 7, principalmente porque Cataluña adelanta cuatro, del octavo al cuarto incrementando 584 euros, por debajo de Castilla la Mancha con 594, Murcia con 758, Comunidad Valenciana con 690 y a la par con Andalucía y Aragón, mientras Madrid, pese al dumping fiscal percibirá 365 euros más.

Las comunidades gobernadas por el PP, junto con Castilla La Mancha, son las más beneficiadas por el nuevo reparto, y curiosamente las que más han protestado con argumentos más efectistas que efectivos que en un primer análisis desmienten las cifras.

Lo que importa no es beneficiar al ciudadano sino al partido, sus intereses están por delante de toda consideración, cualquier cosa vale para perjudicar al adversario, hay que ocupar su lugar y satisfacer el mandato de las familias que aunque se hayan enriquecido considerablemente estos años, se enriquecen en cualquier circunstancia, aspiran a un gobierno que les permita enriquecerse aún más, sin trabas ni controles, para lo que invierten grandes cantidades en financiar partidos afines.

Adriana Lastra, definió el nuevo modelo como un paso "decisivo y justo" tras trece años de vigencia del sistema anterior. Por su parte, "el Principado rechazaba de plano el nuevo modelo poniendo el foco en que no haya acordado entre el conjunto de comunidades (es fruto de un acuerdo con ERC en Cataluña) y también por incluir el concepto de ordinalidad".

El tema es demasiado complejo para tratarlo a la ligera, pero queda claro que razones políticas y réditos electorales se ponen por delante de la información veraz y que el ruido generado por intereses creados dificulta un verdadero análisis que permita establecer con claridad los pros y los contras que sin duda tiene.