Frenar enero

El título de la conocida canción de Vanesa Martín bien puede servir como invocación para afrontar este año que ha comenzado convulso en casi todos los ámbitos. En el internacional no sólo siguen abiertos los frentes heredados del año precedente, sino que se añaden nuevos motivos de preocupación; a los que sumar la creciente irrelevancia del continente europeo en la esfera internacional. Uno prefiere ser optimista y espera que las ventanas abiertas en dos largos regímenes autoritarios y violadores de derechos fundamentales, el venezolano y el iraní, supongan una oportunidad para lograr una transición pacífica hacia nuevos escenarios de libertad para estos sufridos pueblos.

En lo nacional tampoco está la cosa para fiestas. A la crispación e inestabilidad en lo político, con anuncios de nuevas cesiones a unos nacionalismos insaciables que pueden dinamitar lo poco que queda de la solidaridad interterritorial, se unen las crecientes dificultades de todo tipo (inflación, dificultad de acceso a la vivienda, etc.) para sectores cada vez más amplios de la población. La sucesión de escándalos, con su consiguiente bola de nieve judicial, parece que seguirá marcando el devenir del nuevo año.

Con las consecuencias que todo ello puede tener también a nivel regional, donde preferimos referirnos hoy a algunas cuestiones más amables. Cabe felicitarse por la reciente audiencia de León XIV al Presidente regional, gracias a las eficientes gestiones del asturiano cardenal Artime. Barbón pudo presentarle nuestra región, y hasta entregarle una pequeña imagen de la Santina, a la que profesaron reconocida devoción algunos de sus santos predecesores, como San Juan XXIII y San Juan Pablo II. El nuevo Papa tiene un perfil discreto en lo personal, pero un carisma que se va acrecentando gracias a sus esfuerzos por hacer frente, con calma y seguridad, a las turbulentas aguas que, desde fuera y desde dentro, zarandean la nave de la iglesia. Ha mostrado además un especial cariño por nuestra nación, que visitará en los próximos meses, aunque sin incluir a Asturias en la gira, en contraste con la renuencia de su predecesor, que no llegó a visitar nuestro país a pesar de las numerosas oportunidades que se le brindaron.

En lo musical éxito del recital, con sabor de despedida, ofrecido en Oviedo por un otoñal Plácido Domingo, ahora devenido en barítono, y acompañado por los arrolladores Sabina Puértolas e Ismael Jordi. Entre el público numerosos rostros del exilio lírico gijonés, de los que padecemos la triste realidad de la sentencia dictada en su día por el alcalde capitalino: "los toros en Gijón y la ópera en Oviedo".

En ello seguimos, con unas aguas municipales también agitadas por contrataciones controvertidas. Aunque al menos ahí sí que hemos recibido alguna pequeña pero buena noticia: la iniciativa para frenar los parques temáticos de caravanas y furgonetas camperizadas en nuestros aparcamientos públicos.