La llibertá fae vivir una llingua

Hai una cai que fala d’un home, d’una llingua. Ente la playa y la cai Los Moros alcuéntrase la cai Xovellanos, xusto onde queda la biblioteca y l’antiguu institutu, nél alcuéntrase’l Serviciu de Politica Llingüística de Xixón. Una llingua y un home xuntos dende qu’él naciere, como asturianu pidió facer una academia de la llingua y nun pidió la oficialidá porque d’aquella nun se falaba un rispiu d’ello, sinón faeríalo. Un home, Xovellanos, traicionáu polos supuestos lliberales de los sieglos XX y XXI, que desprecien la llingua qu’él amó y pola que lluchó. Un pueblu, l’asturianu, que creó una llingua de la que faen xirigoncia esos politicastros.

Les llingües son el trabayu coleutivu de milenta pueblos, les andeches más grandes de la humanidá. Xuntase en comuña por sieglos p’arriquecer dalgo tan inmensu como lo ye un mediu de comunicación verbal amuesa a les clares la intelixencia humán. Sicasí, tamién los seres humanos son quien a esgonciales, a imponer llingües foriates a pueblos enteros polo que conocemos como colonialismu. Avergoñar a una coleutividá que fo a rexise por una riestra de principios, asina como formes d’actuar, que llogren ponese d’alcuerdu cola mena afayadiza de comunicase, pa qu’otros la esfarrapen allegremente.

Cuando falo n’asturianu, toi poniendo pasinos pa que los otros falantes se sofiten y sigan cola creación. La forma de cantar al falar, el espresare nuna llingua económica dafechu, como lo ye tamién l’inglés, esa retranca tan emplegada…, van morrer porque cada día hai menos pasinos, selemente van poniéndo-yos zancaníes a los falantes pa que falen n’otra llingua. A tatás vamos perdiendo los códigos que nos llevó sieglos construyir.

La llibertá fae vivir a una llingua. A nós robáronnosla hai tiempu, llamáronnos de too, ficieron sentinos paletos, obligáronnos a educanos n’otra llingua… Y ellos siguin a robanos la llibertá.