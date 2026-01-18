Mael: el héroe gijonés de 4 años que perdió sus cuatro extremidades y nos enseña a vivir

En Gijón, donde a veces creemos que ya lo hemos visto todo, la historia de Mael y su familia nos ha sacudido como un golpe seco en el pecho. Es el relato de un niño de cuatro años que ha perdido sus cuatro extremidades y que nos obliga a mirarnos de frente como sociedad, como sistema sanitario y como comunidad. Sobre todo, es un recordatorio de que la fragilidad humana no entiende de edades.

Todo cambió en junio de 2025. Una infección por meningococo tipo B irrumpió en su vida, obligándolo a luchar durante diez días en coma inducido en la UCI pediátrica. Cuando una familia atraviesa una situación así, el mundo se les encoge. El tiempo se detiene en un hospital, en un pasillo, en un silencio que pesa más que cualquier diagnóstico. Pero en medio de esa oscuridad, aparece una red invisible de manos que sostienen: profesionales que, sin hacer ruido, se convierten en el andamio emocional y clínico de quienes sienten que el suelo se ha roto bajo sus pies.

La historia de Mael no es solo la de una enfermedad. Es también la de un sistema sanitario que, cuando funciona como debe, es capaz de convertir la tragedia en supervivencia. Y es, fundamentalmente, la de unos padres, Pablo y Nerea, que han demostrado una fortaleza que no se enseña en ningún manual. Junto a ellos está el pequeño Olai, su hermano de apenas un año, conformando un núcleo familiar al que Asturias entera debe un respeto profundo.

Sin embargo, sería un error quedarnos solo en la emoción. Este mes de enero, Mael empieza el colegio, un hito que nos obliga a hablar de algo más grande: la necesidad de reforzar la atención temprana, la rehabilitación pediátrica, la accesibilidad urbana y el acompañamiento integral a las familias. No basta con salvar vidas; hay que garantizar que esas vidas puedan vivirse con dignidad, autonomía y futuro. Gijón tiene ahora una responsabilidad: convertirse en una ciudad que acompañe a Mael y a tantos otros niños que, sin focos ni titulares, luchan cada día contra barreras físicas, sociales y administrativas.

Hablamos de accesibilidad real en calles, parques, colegios y transporte. Hablamos de recursos suficientes para que la rehabilitación sea un derecho y no un privilegio. Hablamos de apoyo psicológico continuado, de ayudas económicas ágiles y de una burocracia que no añada más dolor al dolor. Pero también hablamos de algo que no se compra con presupuestos: la empatía colectiva. Esa que convierte a un barrio en una familia extendida y que hace que un niño no sea definido por lo que ha perdido, sino por todo lo que aún puede ganar.

Como enfermero, sé que la sanidad salva vidas; pero como ciudadano, sé que es la comunidad la que las sostiene. Mael, con su valentía involuntaria, nos ha recordado que la salud no es solo un asunto clínico: es un proyecto colectivo. Dentro de unos años, hablaremos de él como el niño que hizo que Gijón fuera una ciudad mejor. Porque a veces, los héroes más pequeños, y sus familias, son quienes nos enseñan las lecciones más grandes.