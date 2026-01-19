35.000 menores ¿Cuántos psicólogos en salud mental?

Ustedes saben que, hoy en día, hay pocas cosas que me sorprendan. La salud mental no solo es mi prioridad: debería serlo también para el Gobierno de mi comunidad. Pero no lo he visto todo. Me entero que este curso Educación ha lanzado nuevas normas para los centros escolares.

Sabemos que el 20% de los niños y adolescentes asturianos presentan algún problema de salud mental y que hasta un 15% tienen dificultades de aprendizaje, de neurodesarrollo, etc. A la mayoría de esos niños los evalúan y tratan clínicas privadas, no por gusto, porque supone un gasto que muchas familias no pueden asumir, sino porque en la administración no encuentran respuestas.

Una familia detecta que algo no va bien en su hijo. El niño no rinde, suspende y además está raro: tristeza, agresividad… Acuden al colegio para comentar que el problema lleva ya dos cursos. Solicitan una exploración y pasan los meses, y los cursos, y el orientador no aparece. No porque no quiera, sino porque no puede. Ante esta situación, la familia decide acudir a una clínica privada, donde elaboran un informe psicopedagógico y clínico (esto último es importante, porque los orientadores no son clínicos ni pertenecen al sistema sanitario, sino exclusivamente al educativo). En la clínica les indican que presenten el informe en el centro escolar y que, si los padres lo autorizan, se pondrán en contacto con el orientador para trabajar de forma coordinada: familia, colegio y psicólogo. Es un triángulo imprescindible para que las terapias surtan efecto.

Pero resulta que ahora existen unas normas que prohíben ese contacto. Las disposiciones de Educación impiden en este curso que las clínicas privadas se comuniquen con los orientadores; solo pueden hacerlo con el SESPA, es decir, con salud mental. Usted que ha hecho un esfuerzo económico, que ha estado tiempo esperando un diagnóstico que no llega porque sabe que en el colegio hay muchos niños, que un orientador no llega a todos que puede haber casos más graves y que además los orientadores no disponen de los recursos de una clínica privada, por lo que es imposible realizar una evaluación tan exhaustiva como la que usted tiene.

Y es que en salud mental también lo ha intentado, pero es prácticamente imposible: más de dos meses de espera para la primera consulta y terapias muy espaciadas por falta de profesionales. Es a donde le derivarán cuando usted necesite un diagnóstico clínico. Pues sepa usted que esto es lo que los responsables de Educación le prohíben: que un psicólogo privado pueda comunicarse con el orientador para ayudar a su hijo. Según Educación, todo está cubierto con la orientación del centro y, si hace falta, corra usted a salud mental para que le hagan un informe clínico y psicopedagógico. Les propongo un reto: Gijón tiene alrededor de 35.000 menores de 18 años. Averigüen cuántos psicólogos del SESPA hay para atenderlos y saquen sus propias conclusiones.