Con el teatro lleno hasta la última butaca, Carlos Núñez quiso conmemorar los 30 años de "A Irmandade das Estrelas", el disco que marcó un antes y un después en su carrera y que lo consagró como un referente universal del sonido celta, ese sonido que no necesita reinventarse porque remite a la raíz y a la memoria colectiva del norte.

Carlos Núñez llena Gijón de sonidos celtas

Arropado por sus excelentes músicos y visiblemente cómodo, Núñez se lo tomó con calma, presentando y contextualizando cada tema y más que un recital, ofreció un recorrido emocional y cultural por su trayectoria. Además, supo implicar también a la ciudad, subrayando que se trataba del concierto más importante del año y contando de nuevo con la colaboración de la Banda de Gaitas "Villa de Gijón" y de su sección más joven, la bandina "Magüeta", confirmando que el futuro de este estilo musical está asegurado gracias a las nuevas generaciones.

Junto a las canciones del disco, hubo homenajes a figuras clave, como Paddy Moloney, cofundador de "The Chieftains" y uno de sus mentores, y al asturiano Lisardo Lombardia, presente en el escenario, por su decisiva labor para que Asturias formara parte del Festival Intercéltico de Lorient. Por extensión, Núñez también recordó al colectivo de las Pandereteiras, que descubrió en ese festival.

Más allá de la buena ejecución de cada tema fue destacable la labor de Laura, la técnico de sonido, que consiguió que todo sonara en su sitio. La ecualización y los volúmenes impecables, sin un solo acople, una tarea especialmente compleja en un concierto con tantas gaitas y percusiones, instrumentos que tienden a colarse fácilmente por los micrófonos abiertos.

En definitiva, Carlos Núñez logró convertir la noche en una auténtica fiesta de hermandad, en la que público y artistas alcanzaron una conexión intercéltica basada en su manera de entender la música como una celebración abierta a la participación de todos los que la viven con la misma pasión.