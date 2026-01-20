El paso a la casa del Padre de su sacerdote Vicente Álvarez Gutiérrez, más conocido popularmente como Donvi, por su inmediatez y rapidez, ha dejado una impresión dolorosa en muchas personas, pero especialmente en los numerosos fieles de las parroquias que atendían con entrega total y generosidad, desde San Lorenzo hasta Granda, pasando por Roces, Lavandera y Caldones.

Tuve el gusto de conocerlo hace años cuando ejercía como coadjutor en la parroquia de Santo Tomás de Avilés. En un momento complicado para mí, dialogando con él me dio una solución a un problema personal muy importante. Siempre que se lo recordaba quitaba importancia al tema.

En Gijón era muy popular por su presencia con el casco y pedaleando en su bicicleta atendía a las muchas parroquias de las que era responsable. Hablando con él me comentaba anécdotas que reflejaban bien su personalidad. Se formó en Argentina, sacerdotalmente. Viajaba asiduamente a Roma y tenía relaciones con un prestigioso cardenal que le regaló su anillo, que Donvi tenía como una reliquia. Perteneció a la Comunión y Liberación, una prestigiosa institución católica.

Desarrolló una gran actividad pastoral como párroco, también cultural, radiofónica y editaba una revista parroquial "Piedras vivas". Siempre estuvo con los movimientos católicos de formación obrera HOAC, JOC. Hacía pocos meses había logrado reunir a militantes católicos para presentar una actividad en las que dieran testimonio de los que militaron en los movimientos obreros católicos durante el franquismo, que tanta formación dieron en Gijon.

Siempre que charlaba con él se lamentaba del escaso compromiso de algunos fieles con la realidad social. Para él los jóvenes eran víctimas de una educación sin valores cristianos. Una de sus parroquias más queridas era la de Granda, en donde después de años de olvido logró restaurar la fiesta de San Isidro Labrador, patrono de agricultura, a la que dio gran realce. Varias veces me invitó a que diera alguna charla a sus feligreses. Donvi era una gran admirador y devoto del papa Juan XXIII, para él un referente del gran cambio de la iglesia con el Concilio Vaticano II y el Papa de la "Pacem in Terris". Descanse en paz.