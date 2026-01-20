¿Y entrúguesmelo tú?

La situación nun tien un res de poética, pero vienenme a la tiesta aquellos versos de Gustavo Adolfo Becquer: ¿Qué ye poesía? Dices mientes claves na mío güeyada la to güeyada azul ¿Qué ye poesía? ¿Y entruguesmelo tú? Poesía yes tú. Tala cavilgadura mental provocamela Donald Trump y la so deriva política, que paez abasnar al campeón de la democracia lliberal, los EE UU, haza’l fascismu. Y ello nun vien amenao pola güeyada azul del interesáu.

Del fascismu, ideoloxía qu’anguaño vien usada como preséu de descalificación de cualquier alversariu políticu, anque la mayoría de quienes lu utilicen nun conozan lo básico del términu, sabemos qu’anicia nel periodu d’entreguerres de la mano de Benito Mussolini, como respuesta a lo qu’él consideraba falta de soluciones del socialismu o la democracia lliberal énte los problemes de la dómina.

El fascismu caracterizase, ente otros detalles, pol nacionalismu, totalitarismu, propaganda, uniformes y banderes, militarismu, supremacismu, ya imperiu de l’aición sobro’l pensamientu. Y si estudiamos l’enfoque que Trump-y da a estos elementos quiciabes mos llevemos una sorpresa. Abondo desagradable, yá que tal.

El nacionalismu trescala tol movimientu MAGA, "make América great again", y si yá nel so enunciáu simple paez abondo nidio, les aiciones actuales nel “so” hemisferiu nun faen más que refrendalo. El totalitarismu esprésalo col so control, pente medies nomamientos allegaos, del restu de poderes y axencies del estao. La so propaganda cabalga de la mano de los magnates propietarios de Redes sociales y diarios, de lo que Bezos, y el so silenciu énte l’atropellu al Washington Post, ye l’exemplu meyor; quedando la CNN como espresión de la esceición anguaño nos EE UU. La bandera siempres tien tao ehí, pero Trump, faltu de camises pardes o negres, desarrolló l’ICE, immigration and customs enforcement agency, col so aspeutu menaciante a base d’armamentu, capuches y maltratu al ciudadán, como se repara en Minneapolis. Emplegu de les FAS, que non militarismu, como ferramienta d’aición direuta pa la so aición esterior. Supremacismu que sienten especialmente aquellos que nun respuenden al paradigma del blancu anglosaxón. Tou un conxuntu d’aiciones remataes por un cultu a la personalidá, desarrolláu por él mesmu, que recuerda al de los césares romanos.

Tenemos per delantre diez meses d’infartu hasta les eleiciones de mediu términu, en les que se van xugar un bon númberu d’escaños nel Congresu y nel Senáu que podríen dexar a Trump ensin mayoría llexislativa y enzancar dalgunes delles sos iniciatives. En casu contrariu, nos dos años restantes, podría llevanos haza’l Fin de la historia, pero non nel sentíu que Francis Fukuyama agoraba. Fascismu yes tú, Donald.