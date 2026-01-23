Dice el Diccionario de la Real Academia que una paradoja es un hecho o expresión aparentemente contrario a la lógica. Me imagino que compartirán conmigo la idea de que estos tiempos nuestros son eso, paradójicos y desconcertantes porque la razón, en muchas ocasiones, ya no nos sirve para interpretar lo que sucede a nuestro alrededor. La terrible tragedia ocurrida en Adamuz, además de la consternación que nos produce una catástrofe de esta índole, me ha hecho pensar también en eso: en las paradojas.

No paramos de oír que nuestra sociedad está cada vez más polarizada, el tono bronco de las conversaciones traspasa el ámbito público y se da también en el privado y, a veces, el panorama resulta desolador y nos hace preguntarnos: "¿en que acabará esto?". Sin embargo, las imágenes de las personas que acudieron rápidamente a echar una mano, a llevar agua, mantas o lo que hiciera falta me hace pensar en que gestos así van totalmente en contra de esa lógica que insiste en el enfrentamiento, en el posicionamiento "o conmigo o contra mí", o en las aparentes argumentaciones que, en realidad, esconden mentiras o datos manipulados.

Dividir es uno de los métodos más antiguos de debilitar, divide et impera decían en Roma, y es cierto, cuanto más fragmentada esté nuestra sociedad, más fácil es caer en trampas. Si a eso le sumamos el mal uso de una inteligencia artificial empleada para, justamente, crear artificio en el mejor de los casos y mentiras y manipulación en el peor de ellos, el resultado es el de no saber muy bien ni dónde estamos ni qué esperar.

Así que me quedo con esa supuesta paradoja, con la de que en un momento en el que se supone que no nos entendemos y que solo hay posturas enfrentadas, cuando ocurre algo que realmente mueve nuestros cimientos como seres humanos, no hay diferencia que valga y, en contra de toda esa "lógica", todo el mundo arrima el hombro y ayuda.

Sirvan estas palabras como humilde homenaje a todas las víctimas del terrible accidente y a sus familias.