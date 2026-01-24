La OSPA resplandece con Dvorak

OSPA «El resplandor de Dvorak». Teatro Jovellanos, jueves, 22 de enero de 2025.

El Teatro Jovellanos ofreció una imagen gratificante para acoger un nuevo concierto de la OSPA, con el patio de butacas lleno y las zonas altas ampliamente densas. La respuesta del público confirmó el atractivo de un programa bien diseñado, que combinó repertorio clásico, una incursión en la música contemporánea y una de las sinfonías más populares del canon sinfónico.

Abrió con la "Obertura para un Festival Académico" de Brahms, una obra que esconde motivos bellamente enlazados y de carácter enigmático. La orquesta los asumió con un notable equilibrio y claridad técnica, bajo la batuta de Ramón Tebar, director invitado para la ocasión. Tebar condujo a la OSPA a un alto nivel interpretativo, destacando su atención al detalle y su cuidado trabajo de dinámicas, capaz de extraer desde el más sutil susurro de la cuerda y la madera hasta los contundentes tutti orquestales. Resulta, además, especialmente agradable contemplar la elegancia de su gesto y la naturalidad con la que disfruta sobre el escenario, evidenciando la excelente sintonía con una orquesta a la que ha dirigido en numerosas ocasiones.

La segunda pieza, "The cry of Anubis", del británico Harrison Birtwistle, requería intencionalidad para lograr una obra breve pero intensamente expresiva, que le concede el protagonismo a la tuba. El instrumento personifica a Anubis (Dios egipcio) liderando un viaje musical alusivo a un cortejo fúnebre y fue magníficamente interpretado por David Moen, el tuba principal de la OSPA, quien aportó una amplia gama de sonoridades y recursos expresivos del instrumento pocas veces audibles en la mayoría de obras sinfónicas. Una interpretación sobresaliente.

El concierto culminó con la Sinfonía "Del Nuevo Mundo", de Dvorak, verdadero plato fuerte de la noche. Una obra admirable, con ideas melódicas bellísimas que combina con naturalidad ecos eslavos y americanos junto a una selección orquestal especialmente original. Magnífica interpretación que significó un paseo para esta orquesta, destacando la sección de cuerda. Aplaudimos a la OSPA y deseamos que vuelva en breve Ramón Tebar al frente de la orquesta.