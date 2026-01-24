El reto de arparcar en Gijón

Con la expresión "ya nace pequeño" resumía un usuario habitual del Hospital de Cabueñes el nuevo aparcamiento que en algún momento –todavía no hay fecha fija para su apertura– permitirá ganar cien nuevas plazas en el entorno del complejo sanitario. El diagnóstico de los muchos pacientes recurrentes, y de sus familiares, era idéntico a juzgar por sus testimonios publicados en este periódico hace unos días: lograr aparcar en la zona les lleva mucho tiempo si es que lo consiguen. No son los únicos, pues en la zona confluyen también de lunes a viernes los estudiantes de la Universidad Laboral y del Campus y los trabajadores de la Milla del Conocimiento. Ese parche del centenar de nuevas plazas previstas, que se suma al que proyecta el Ayuntamiento, en el contexto de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico, está por ver si palia el problema.

Un problema que se sucede con testimonios de gijoneses de este a oeste de la ciudad. Lo demandan en La Calzada, ansiosos con que prospere la compra de la parcela de Flex para ganar espacio para los vehículos. Igual que en los barrios de Laviada, El Llano y el Polígono, por citar ejemplos, después de que el antiguo solar de Peritos se haya transformado en una zona de viviendas y de que la ampliación del aparcamiento de la avenida de Portugal, al mismo tiempo, haya privado de esa opción hasta que se inaugure.

Si en el día a día para los vecinos es difícil, peor es el escenario en temporadas vacacionales. Todos los gijoneses recuerdan cómo los días de gran afluencia estival, como el Festival Aéreo o la Noche de los Fuegos, los coches se estacionan en cualquier rincón de la ciudad. Hasta en el Solarón. Una ciudad que apuesta por el turismo de forma decidida, y con un ambicioso plan de actuación desvelado la semana pasada, debe tener previsto cómo acoger a tantos y tantos visitantes que llegan a la ciudad. Claro que hay que potenciar el transporte público, pero a día de hoy el coche sigue siendo la forma más rápida y económica de llegar a una ciudad de infraestructuras como Gijón.