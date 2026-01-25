Gijón a ritmo de salsa

En 1997, Ry Cooder grabó en La Habana el disco "Buena Vista Social Club", un proyecto de música tradicional cubana que alcanzó un éxito sin precedentes y fue reconocido con un Grammy. Aunque aquella experiencia no tuvo continuidad, en 2021 el legendario tresero Pancho Amat retomó su espíritu dando vida a "Estrellas de Buena Vista", integrando a antiguos miembros originales junto a una nueva generación de músicos virtuosos. Esta formación, se presentó en Gijón con motivo de la gira asociada a la publicación del álbum "Live in Havana", ofreciendo un auténtico lujo musical para el público local.

La puesta en escena estuvo especialmente cuidada, con imágenes evocando el esplendor de la capital cubana y una banda capaz de convertir el concierto en una auténtica fiesta de ritmo y color. La intención fue clara: rendir homenaje a sus predecesores con canciones inmortales al tiempo que proyectar la esencia cubana hacia el futuro.

El concierto destacó por su capacidad para convertir clásicos en piezas vivas, abiertas a la improvisación y al baile. "La negra Tomasa" o la divertida "De camino a la vereda" sirvieron para que el pianista Alejandro Falcón desplegara una notable capacidad creativa, luciéndose con diferentes tumbaos sobresalientes. Destacables las voces de toda la plantilla, con especial interés en la voz de Rosalía Gómez y su interpretación de "20 años" o la de Kiko Ruíz colándose entre el público para atraparlos con el "Manisero".

En piezas tan versionadas como "Lágrimas negras", donde el margen para la sorpresa es reducido, la banda logró aportar matices propios, destacando el protagonismo de la trompeta de Roberto García. No faltaron tampoco guiños didácticos y dosis de humor que contribuyeron a crear el buen rollo, incluida la curiosa atribución del "Asturias, patria querida" a Ignacio Piñeiro, tan discutible como anecdótica.

En definitiva, es de agradecer que existan iniciativas como "Estrellas de Buena Vista", que mantienen viva la música cubana y demuestran que su calidad y vigencia siguen intactas.