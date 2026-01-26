Va por ti, Edu

La hostelería gijonesa vuelve a estar de luto. Hoy nos deja Edu, y con él se va otro de los nuestros, otro compañero del sector que se marcha demasiado pronto.

Tuve la suerte de compartir mucho con Edu: el día a día como vecino laboral y también esas reuniones en las que, con ganas y con cariño, intentábamos entre todos mejorar la hostelería de nuestra ciudad.

Recuerdo especialmente las de hace un par de años, luchando por la apertura al tráfico de la calle Claudio Alvargonzález, donde Edu tuvo la sidrería La Rula, en el mismo sitio donde antes estuvo aquel local tan recordado por todos, El Colonial, un referente del ocio nocturno que él también supo hacer suyo.

Ahora estaba al frente de La Volanta, un proyecto que disfrutaba de verdad, y que se había convertido en otro éxito más: buena sidra, excelentes platos asturianos y un trato exquisito que decía mucho de la persona que había detrás.

Quiero mandar un abrazo enorme a su familia, y especialmente a su hermano Felipe “Bacardi”, siempre tan ligado también a nuestro sector.

En estos momentos siempre se dicen palabras bonitas, pero de verdad, de corazón, siento que, en el caso de Edu, cualquier cosa buena que se diga siempre se quedará corta.

Estoy seguro de que ahora estará arriba en el cielo, compartiendo unos culinos de sidra con su amigo César Telenti, hablando de cómo seguir mejorando la hostelería… y, cómo no, recordando aquellas tardes taurinas.