El secreto de la calle Munuza

En la calle Munuza, a la altura de la calle Begoña, hay un local que casi pasa desapercibido. La fachada no anuncia nada especial, y sin embargo, quienes cruzan su puerta descubren un mundo distinto. Se trata de MSoluciona, un centro de ayuda a los ancianos, un lugar donde la rutina se ha transformado en oficio y el oficio en afecto. Lo dirigen cuatro mujeres: Bea, María, Fany y Vanessa, que desde hace dos años dedican sus días a cuidar, escuchar y acompañar.

Allí no se mide el tiempo en horas, sino en gestos: una mano temblorosa que sostiene, un nombre que aparece después de un esfuerzo, recuerdos que asoman y se esconden con igual delicadeza. Cada visita es una pequeña aventura, cada sonrisa una victoria silenciosa. Si hace falta, se limpia un hogar, se organiza un servicio, se deja un rastro de cuidado que tranquiliza más que cualquier medicina. Todo está pensado para que quien llega se sienta acompañado, reconocido y respetado.

MSoluciona es un refugio donde la vejez no se vive con miedo, sino con presencia y cercanía. Entre charlas discretas, sonrisas contenidas y consejos que a veces no se piden, Bea, María, Fany y Vanessa enseñan que atender a los mayores es un arte. Un arte que mezcla cariño, eficiencia y un punto de picardía.

Se nota al cabo de los días: no solo se solucionan problemas, también se hace la vida más habitable y más humana. La calle Munuza sigue su rutina, ajena al secreto que guarda en ese local pequeño. Pero quienes han pasado por MSoluciona saben algo que los demás ignoran: envejecer también puede ser crecer, y crecer puede suceder cada vez que se ofrece cuidado, respeto y compañía.