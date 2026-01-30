Opinión
Cinco siglos en cuatro cuerdas
Un recorrido musical del Renacimiento al siglo XX
Los socios de la Filarmónica esperaban con interés un concierto dedicado al cuarteto de cuerda, considerado la forma más depurada de la música de cámara, y el "Cuarteto Iberia" cumplió sobradamente esas expectativas con un programa ambicioso que recorrió cinco siglos de historia musical, desde el Renacimiento hasta finales del siglo XX.
El concierto se inició con la ensalada "La Negrina" de Mateo Flecha "El Viejo", figura clave del Renacimiento español. Esta forma polifónica, caracterizada por la mezcla de estilos y elementos diversos, fue interpretada por el Cuarteto Iberia de manera original y extrovertida. Los intérpretes rompieron con la visión solemne que suele asociarse a la música antigua, subrayando su carácter lúdico mediante la incorporación de percusiones y canto, tanto solista como coral, con textos humorísticos que sorprendieron y divirtieron al público. Esta propuesta escénica recordó que muchas de estas obras estaban concebidas para el entretenimiento cortesano y no para la gravedad que hoy se les atribuye.
El cambio de siglo llegó de la mano de Mozart. Los Iberia se colocaron, metafóricamente, las imaginarias pelucas blancas para abordar "La caza". Dedicada a Haydn y estructurada en cuatro movimientos, la obra combina un aparente desenfado con una compleja elaboración armónica y formal. El Cuarteto Iberia supo captar ese equilibrio, con mayor peso técnico en el primer violín, resuelto dignamente por Marta Peño, destacando especialmente el Allegro assai final.
La segunda parte estuvo dedicada al Cuarteto op. 132 de Beethoven, una de las cumbres del género. Compuesta en plena sordera y tras un periodo de grave enfermedad, la obra transmite una profunda carga emocional. La interpretación evidenció un trabajo minucioso y una comprensión profunda del lenguaje beethoveniano, destacando el amplio scherzo de grandes dimensiones que evoca a la musette y el conmovedor movimiento central. El resultado superó al de Mozart y fue acogido con prolongados aplausos, correspondidos con una pieza minimalista de Philip Glass que devolvió los estados de ánimo colectivos a una serena y deseada calma.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y colorida y que será la más grande: fecha de apertura y avisos para las colas
- Nueve heridos, seis de ellos graves, durante la celebración de una carrera ilegal en Gijón
- El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso 'hacer ruido' al irse para chulear y perdió 'el control' del coche
- Fallece un hombre tras precipitarse por un acantilado en una playa de Gijón
- La hostelería asturiana llora la muerte de Eduardo Fanjul: 'Siempre tuvo don de gentes; es una gran pérdida para Gijón
- Emotivo último adiós en Valdesoto al popular hostelero de Gijón Eduardo Fanjul: 'Marcó nuestra vida y lo seguirá haciendo
- Rescatan a una mujer en Gijón justo cuando se dirigía al mar en la playa de San Lorenzo