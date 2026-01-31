La sanidad pública asturiana, una cuestión de voluntad política

Según el último informe anual de Bloomberg, España repite como el tercer sistema sanitario más eficiente del mundo. En este contexto de excelencia, Asturias emerge con una fuerza renovada.

El Principado de Asturias lidera la escalada en el prestigioso Ranking Merco Salud 2025. Especialmente llamativo es el caso del Hospital Universitario de Cabueñes, que ha protagonizado una progresión meteórica: del puesto 42 en 2023 al 29 en la actualidad. Esta mejora de 13 posiciones en apenas dos años no es fruto del azar, sino de la voluntad política y de una especialización rigurosa que permite al hospital competir con los grandes complejos nacionales, ganándose la confianza de más de 11.000 profesionales y pacientes encuestados.

Gijón es una ciudad en transformación sanitaria. La apuesta por la sanidad pública es palpable y ambiciosa. La ampliación de Cabueñes sigue quemando etapas; la Consejería de Salud ya tiene la vista puesta en el próximo mes de marzo para la presentación del nuevo proyecto básico. Este plan de modernización se complementa con una red de atención primaria que está viviendo un cambio histórico.

Las obras en el consultorio de Vega-La Camocha son el mejor ejemplo de esta cercanía con el ciudadano. Con una inversión de 3,6 millones de euros, el nuevo centro triplicará la superficie del anterior, incorporando tecnologías de vanguardia, además de espacios diseñados para la máxima confidencialidad y accesibilidad. La previsión es abrir sus puertas en el primer trimestre de 2027.

Y el compromiso de la sanidad pública asturiana va más allá de los muros de hormigón. En el centro de especialidades "Avelino González" de Pumarín, ya se tramita la creación de siete consultas de salud mental y del futuro hospital de día infanto-juvenil, un recurso hasta ahora inexistente en Gijón que cubrirá una demanda social crítica.

A esto se suma el traslado de la Facultad de Enfermería a la Laboral, movimiento estratégico que integrará la formación de los futuros profesionales en un entorno de excelencia.

En definitiva, Asturias y Gijón no solo disfrutan de uno de los mejores sistemas públicos de salud, financiado con impuestos progresivos, sino que trabajan activamente para blindarlo. Con infraestructuras modernas, una atención primaria reforzada y hospitales que escalan en prestigio, el Principado se asegura de que el bienestar de las ciudadanas y los ciudadanos de Gijón siga en las mejores manos posibles.