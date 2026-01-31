Tarja, la reina del metal sinfónico

Tarde de metal sinfónico en estado puro, de ese que resiste modas y playlists fugaces gracias a una parroquia fiel capaz de cruzarse medio país en pleno invierno gélido para escuchar el poderío de la distorsión y voces que todavía ponen la piel de gallina. El Gijón Arena acogía la primera de las cuatro fechas españolas que reúnen a Tarja Turunen y Marko Hietala, ex de Nightwish, acompañados por otras dos bandas: “Rok Ali and The Addiction” y “Serpentyne”.

Tras la actuación de las bandas invitadas –mención aparte merece “Serpentyne” que dejaremos para otra ocasión-, llegó el turno de Marko Hietala. El finlandés concluyó un concierto correcto, apoyado más en actitud y carisma que en brillantez musical, llevándose la gran ovación cuando llamó a Tarja para compartir escenario durante un par de temas.

Pasadas las nueve de la noche, apareció Tarja Turunen con su show en solitario para confirmar quién manda. Tras un arranque tibio para ajustar sonido –esta vez con teclados ¡por fin! con volumen adecuado-, sonó “Crimson Deep”: intensidad, afinación, dramatismo y una demostración de técnica en agudos que recordaron por qué su voz sigue siendo referencia.

Sorprendió el guiño metalero al “Bolero” de Ravel en “Victim of ritual”, antes de sumergirse en el repertorio que encumbró a Nightwish, con “Feel for You” como momento destacado junto a Hietala. “Higher Than Hope” sonó algo justa, pero quedó compensada con “Silent Masquerade” cantada a dúo y convertida en uno de los grandes momentos de la noche.

El tramo final fue una apisonadora con “I Walk Alone” y “Wish I Had an Angel”, sin pirotécnica ni artificios: solo banda, canciones y poderío. Así es el metal honesto. Como buena capitana, Tarja fue la última en abandonar el escenario, dejando claro que sigue siendo la reina vocal y que en el metal sinfónico el liderazgo se demuestra en directo.