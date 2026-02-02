El oficio de Quique González

Con nombre y apellido corriente, instrumentista correcto sin alardes y una técnica vocal que apenas alcanza el aprobado raspado, una se pregunta cómo ha logrado Quique González construir una carrera tan sólida a lo largo de casi quince álbumes. La respuesta es porque sabe escribir buenas canciones, relatos cotidianos que conectan con las emociones humanas y ha tenido el acierto de rodearse siempre de músicos excelentes.

Eso quedó patente en la presentación de su nuevo disco, “1973”, ante cerca de un millar de seguidores fieles que no dudaron en sacar entrada para escucharlo en directo. La primera parte estuvo dedicada íntegramente a las nuevas canciones. Entre ellas apuntan claras posibilidades de permanecer en sus giras “Terciopelo azul”, tema de apertura con un logrado solo de guitarra con efecto wah-wah. También destacó “Cheques falsos”, en la que narra una anécdota vivida junto al productor y guitarrista Toni Brunet y el batería Carlos Arancegui. Su interpretación provocó la primera gran ovación de la noche.

A mitad del concierto el formato se volvió más acústico. En este tramo brillaron especialmente el contrabajo de Jacob Reguilón y los teclados de Raúl Bernal, aportando elegancia y profundidad a los arreglos. Fue también el momento en el que más se evidenciaron las limitaciones vocales del cantante: desafinaciones frecuentes, timbre estridente y un uso excesivo de la garganta en detrimento de la técnica.

La segunda parte del recital estuvo dedicada a repasar algunos de los temas más reconocibles de su trayectoria, como “Mis camisetas”, “Salitre”, con una destacada intervención de órgano Hammond, y “Vidas cruzadas”, reafirmando su calidad como compositor.

Tras insistentes peticiones llegaron los bises. El cantautor regresó al escenario para interpretar dos temas, entre ellos la inédita “Padres huérfanos”, que formará parte de una película de próximo estreno. En definitiva, un concierto exitoso, sostenido por buenas canciones y una banda solvente que reafirma la fidelidad de su público y el oficio de Quique González.