El Café Central no es un bar: es una prolongación de tu casa. Un refugio urbano donde la ciudad se quita el abrigo y se queda en mangas de camisa. Desde 1978 lleva sirviendo cafés y biografías, tostadas y confidencias, con la paciencia de quien sabe que el tiempo aquí no corre: descansa.

Hay bares que envejecen; el Central madura. Sus paredes amarillentas no están cansadas: están vividas. Guardan fotografías como quien guarda cartas antiguas, recuerdos con esquinas dobladas: fiestas, encuentros, despedidas que nadie recuerda del todo, pero que siguen ahí, sosteniendo la memoria. Las mesas de madera, arañadas por tazas y libros, parecen haber aprendido a escuchar.

El café humeante perfuma la cocina casera; los pinchos recién hechos chisporrotean, y entre vapores y sabores el día amanece lento, cercano, acogedor. Aquí la mañana no irrumpe: entra pidiendo permiso y se sienta.

El tintineo de cucharillas marca el compás. Conversaciones que no quieren llegar a nada, risas breves, silencios compartidos que dicen más que cualquier tertulia. Y Pedro, Manuel, Kike y Viti, camareros desde el principio —que es una forma de decir desde siempre—, saludan por el nombre y sirven de memoria auxiliar a una clientela que ya no necesita carta.

El Café Central ha cambiado lo justo para seguir siendo el mismo. Se repintan paredes, se renuevan menús, se van sillas, llegan otras. Pero la esencia permanece: ese algo que no figura en la licencia municipal. Aquí la rutina se vuelve rito y el café, excusa.

No es un local: es una costumbre. Un testigo discreto de vidas del barrio que, entre sorbo y sorbo, se reconocen ciudad. En el Café Central el tiempo no pasa: conversa.