Por mala vía

Datos PIB 2025, valor de la producción nacional anual: la economía española subió más el cuarto trimestre que el tercero, crece un 2,8% anual, pero se desacelera siete décimas respecto a 2024. Con ello se encuentra entre las doce primeras economías del mundo, superando por primera vez los 2 billones de dólares. Entre los factores que explican este importante crecimiento están también los ingentes fondos postcovid de la UE para la recuperación y resiliencia. Dentro de nuestras fronteras Madrid y Andalucía siguen siendo, como en los últimos años, los dos principales motores del desarrollo, mientras Cataluña pierde puestos relativos desde la intentona de independencia unilateral de 2017. Y veremos cómo influyen los 15.000 millones de su deuda asumidos por el resto.

En cuanto a Asturias sigue en el vagón de cola del tren de la economía española, según las cifras de la Airef. Ocupa el último puesto con un crecimiento anual de solo el 1´8%, mientras en cabeza se sitúan la Comunidad Valenciana (3,2%), y Andalucía y Madrid con el 2,9%. Durante décadas los peores datos eran para Extremadura y Andalucía, con el menor crecimiento del PIB y la renta per cápita, media estadística del dinero por persona y año, y los niveles más altos de desempleo, en torno al 25 o 30% de parados. Ahora somos el farolillo rojo del pelotón, pero al parecer con sectores políticos muy ufanos por la "vía asturiana" de altos impuestos y trabas a la inversión, que conllevan pues menos libertad y menos prosperidad.

Más recientes aún los datos del paro de enero del 26, España pierde 270.000 empleos, con Cataluña liderando la destrucción de puestos de trabajo: el peor enero desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, Cajas de Ahorros arruinadas y la crisis de deuda hacia 2010, si bien se mantienen 21,5 millones de afiliaciones a la Seguridad Social. Primero hay que cuestionarse si los datos serán fiables, puesto que otras instituciones (CIS, EFE, TVE…) parecen más panfletos partidistas que servicios públicos. Este domingo 8 otro termómetro político en las elecciones de Aragón. Y de telón de fondo 800.000 inmigrantes alegales van a ser regularizados ya. Si es para producir, bien. Si es efecto llamada de voto cautivo, descarrilará.