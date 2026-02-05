Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

ConstantinoVaquero

Sobrelaszonastensionadas

ElproblemadelaviviendaenGijónylafaltadesolucionesdeladerechalocal

Desdelasfilasdeladerechalocalsiempreseescuchaelmismosoniquete:queelmercadodelaviviendaseregulasolo,quehayqueconstruirmás,quelos«inquiokupas»ylos«falsosvulnerables»campanasusanchas,quelareciénnacidaLeydeViviendaeselorigendetodoslosmalesyquelaszonastensionadassonelejemplodeunaspolíticasquenosconducenaldesastre.

Dosrealidadessípodemosconstatar:niunasolaviviendaconstruidaainiciativadelAyuntamientoenloquellevamosdemandatodelaseñoraMoriyónyGijónliderandoenAsturiaslospreciosmásaltosencompraoenalquiler.QuizáaestoserefierelaalcaldesacuandonosdicequeGijónvaa«despegar»,comoMadrid,yasaben,«DeGijón…,alcielo»,yallínosvamosatenerqueirporqueaquívaaestardifícilencontrardondevivir.

VieneestoacuentoporquesehaabiertoelperíododeinformaciónpúblicaparaladeclaracióndezonastensionadasenGijónconlosdatosobtenidosenelinformeelaboradoporlaConsejeríadelaVivienda,quenuestraderechayasehaencargadodeponerenentredichoantesdeconocerloanunciandoposiblesalegaciones.Losprimerosdatosoficialestrasladeclaracióndezonastensionadasen21municipiosdeNavarrasonalentadores,conunabajadadelpreciodelosalquileresenelsegundosemestrede2025decasiel9%sinunadisminucióndelnúmerodecontratossuscritos.ElPaísVascotambiéntienedeclaradaszonastensionadassustrescapitales,entreotras,ylosdatosiránseguramenteenlamismalínea,comoyaocurrióenCataluña.

EsimportanteactuarcuantoantesenGijónparaatajarestaevoluciónalalzaysinfin.LaszonastensionadassonelinstrumentoquelaLeydeViviendaofreceparacortarderaízlasubidadelospreciosyconellavendránunaseriedemedidascorrectorasquetienenqueincidirenlaofertadeviviendayquesolosepuedenllevaracabodeformaefectivaconlacolaboraciónlealdelPrincipadoydelAyuntamiento.

Limitarloasolodosbarriosdelaciudad,CimavillayLaArena,pareceunexcesodeprudenciaquepuedetraerproblemasañadidos,aunqueconlaescasacolaboraciónmostradaporelAyuntamientoysuposicionamientofrontalcontralaszonastensionadas,pocomássepodíahacer.ElPrincipadopuedeimponersuscompetenciasydeclarartensionadatodalaciudadsisecumplenlosrequisitosquelaLeyexige,perosielAyuntamientonovaacolaborarenformaalguna,niparacedersuelo,niparaconstruirvivienda,niparaayudarenlasrehabilitacionesoparadiseñarunapolíticafiscalque,desdelolocal,incentivelasalidaalmercadodeviviendasvacías,lasmedidastendránescasoéxitoyserádifícil,incluso,dardestinoatodalafinanciaciónquevaallegar,pararevertirlaszonastensionadas,desdeelPlanEstataldeVivienda.

SilarespuestadenuestroAyuntamientoanteelproblemamásgravedelaciudadaníaesboicotearlaaplicacióndelaLey(comohacentodaslascomunidadesgobernadasporelPP)onohacernadaexcusándoseenlascompetencias,aelloshabráqueexigirresponsabilidadescomocausantesdelamayorcrisishabitacionaldelahistoriadeestaciudad.n

