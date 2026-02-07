Combatir la soledad

Gijón es una ciudad llena de personas mayores. Los datos hablan por sí solos. El 28 por ciento de la población tiene más de 65 años y hay 23.000 gijoneses que superan el umbral de los 80 años. De esta última cifra, además, se sabe que casi diez mil personas viven solas, en su mayoría (un 80 por ciento) mujeres. La jornada impulsada esta semana desde las federaciones vecinales de la zona rural y urbana, la FAV y "Les Caseríes", no puede ser más oportuna ante el aumento de casos de soledad no deseada. Hace bien el Ayuntamiento, y la Fundación de Servicios Sociales, en escuchar y tender la mano a estas asociaciones que están a pie de calle y en primera línea para detectar un problema cada vez más al alza entre sus vecinos. Abordar el problema en comunidad, trabajando en red, es la única manera de dar respuesta y asistencia a quien lo necesita para, al menos, no llegar tarde.

Desde hace ya varios años se viene trabajando de forma coordinada a través de entidades sociales y también colectivos que, por sus funciones, están en el día a día, desde los farmacéuticos hasta los bomberos pasando por los serenos o los negocios adscritos a la Unión de Comerciantes. El nuevo paso hacia adelante, y bajo el lema "Conoce a tu vecino", busca implicar a toda una ciudadanía que, como alertaban desde las parroquias rurales en su jornada, ha cambiado sus hábitos y conductas a raíz de la pandemia sanitaria del covid. Preguntar, estar pendientes, ayudar es cuestión de todos.

Esos pasos hacia adelante, a tenor de las experiencias puestas sobre la mesa, deben ir acompañados de actuaciones que faciliten la integración de las personas mayores. Ahí siguen los retos del transporte público para muchos vecinos y también las buenas condiciones de aceras y parques, incluyendo la iluminación, para que estos gijoneses veteranos no tengan miedo a salir de casa y se encierren en sí mismos con el riesgo aparejado del consumo de ansiolíticos que parece se está incrementando. Gijón va por el buen camino, pero conviene no despistarse y que combatir la soledad siga siendo prioritario.