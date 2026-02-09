Zonas tensionadas

El auge de los alojamientos turísticos, especialmente en La Arena o Cimavilla, está dejando a muchos jóvenes en una situación cada vez más complicada. Probablemente son otra generación que vivirá mucho peor que sus padres. Hoy el problema no es solo encontrar trabajo, que sigue estando difícil, lo terrible es pagar un lugar digno donde empezar una vida independiente. Y ahí estás tú. Con tu hijín, ese que se ha esforzado hasta lo indecible en Medicina porque no podías mandarlo fuera. Luego prepara el MIR, con nervios porque necesita sacar la plaza en Asturias, que tiene a la mocina currando en una tienda local. Empieza a trabajar con guardias extenuantes que le dejan ojeras permanentes. Entre ambos suman unos 2.600 euros al mes, un ingreso que en otros tiempos les hubiera permitido subsistir de una manera decente.

Con ilusión comienzan a buscar un piso de alquiler. Descubren primero los contratos "hasta junio", porque después las viviendas pasan a destinarse a los turistas. Cuando encuentran alquileres de larga duración, los precios rondan los 1.000 euros mensuales. Hacen números: solo el alquiler se llevaría cerca del 40% de sus ingresos. Si añaden suministros y gastos básicos, el dinero restante apenas permitiría cubrir lo imprescindible, ahorrar algo o afrontar imprevistos.

Parece tan complicado que les da miedo, siguen buscando, pero no encuentran, ni en esas zonas, las tensionadas, ni en otras. El sueldo se les va en un alquiler que además les origina un nudo en el estómago pensando que quizás las subidas anuales no puedan abordarlas. La tensión que ha tenido en las largas horas de estudio y esfuerzo se cronifica porque no puede hacer nada más. Sus sueños se rompen y los tuyos también, porque sabes que el esfuerzo no ha servido para nada. Y hablan de dos zonas, pero sabes, y él también, que han buscado en todo Gijón, y no han encontrado nada. Toda España está tensionada.

Piensas que quizás ahora la administración haga por fin algo, que esto no puede seguir así. Tienen derecho a labrarse un futuro, a soñar, a vivir nada más. Que hay una generación entera intentando construir una vida con su trabajo, pero no puede acceder a lo mínimo, a lo que establece la constitución. "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación". Así, casi nada.