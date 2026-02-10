El eco de una revolución pop

"Los Brincos" Teatro de la Laboral, domingo, 8 de enero, 2026.

Durante décadas fueron llamados los Beatles españoles, y no sin razón. "Los Brincos" supieron adaptar la incipiente moda beat a la identidad musical española en una época dominada por la copla, las baladas italianas y los boleros de ultramar. Sin embargo, su última cita en Gijón dejó la sensación de que aquel espíritu innovador, hoy sobrevive más como recuerdo que como realidad escénica. Más que un grupo histórico, la formación recordó por momentos a una orquestina de bolos recreando canciones de "Los Brincos", una diferencia sutil pero decisiva.

El concierto se abrió con "Flamenco", luciendo la mítica capa de Seseña y dejando visible la ausencia de Miguel Morales, líder del regreso del grupo en el siglo XXI. Estáticos y alineados, repasaron su cancionero desde sus inicios en 1964, cuando se convirtieron en líderes absolutos del pop español de los sesenta, forjando un repertorio de canciones breves, directas y generacionales.

Canciones icónicas como "Amiga mía", "Sola" o el éxito rotundo "Mejor", entre otras, resultaron interpretativamente pobres. No es una cuestión de edad, sino de entusiasmo y actitud. Ese empuje no terminó de transmitirse a una sala con poco más de media entrada. En los teclados, los sonidos de metales sonaban plásticos, especialmente evidentes en "Lola". Los tempos se caían frecuentemente y las presentaciones se resolvían sin demasiado esfuerzo.

Los momentos más convincentes llegaron con los temas de mayor pulso rock, como "The Train", cantado en inglés, donde el guitarrista firmó un solo digno con su inconfundible Rickenbacker. También, a destacar unos coros que en su día supieron incorporar al pop español extraídos del estilo anglosajón.

Sesenta años después, el mérito de seguir en activo es indiscutible, aunque un refuerzo instrumental y coral habría aportado el vigor que estas canciones eternas merecen para seguir conquistando generaciones futuras.