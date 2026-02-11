¿Qué hemos hecho para merecer esto?

"¿En qué momento se jodió Asturias?" ¿En qué momento permitimos que dos personajes formen parte de nuestra historia usurpando un lugar al lado de nuestros hombres y mujeres ilustres?

Sanz Montes, en su cruzada por volver al Medievo, rechaza la regularización de emigrantes tergiversando una cita del evangelio de San Mateo a su conveniencia. Contradice a sus superiores y a Jesucristo, pero da igual, este hombre aprovecha cada oportunidad para arrimar el ascua a la sardina de la ultra derecha a la que sirve; prepotente y sin educación, puede decir cualquier barbaridad cualquier día, es carca y tridentino. Su argumento es que no caben todos, como si el reino de los cielos tuviera fronteras.

Figaredo es otra de nuestras figuras. Sus actuaciones en el Parlamento despiertan más expectativas por ver hasta dónde es capaz de hacer el ridículo que por lo que dice, que siempre es lo mismo; exagera su histrionismo para que no se note que solo es un mal actor recitando un guión que alguien, posiblemente su enemigo, le escribe. Sus escarceos con los impuestos y el salario mínimo hicieron las delicias de la ministra Montero que a duras penas contenía la risa para contestarle. Intentando parecer malote, acaba sus actuaciones golpeando el micro poniendo cara de cabreo; antológica la serenidad de Fátima Báñez diciéndole que el micro es un patrimonio público que hay que cuidar. En su última intervención remató su retahíla habitual de temas inconexos con un "Dimitan de una vez y pónganse a disposición judicial, ¡asesinos!", azotando una vez más el micro, luego se quedó de pie, desafiante, para recibir el aplauso de los suyos antes de subir al escaño. Dejó el listón de la estupidez tan alto, que parece imposible superarlo, pero lo hará, su estulticia es ilimitada.

Tampoco merecemos un Senado que llaman Cámara de representación territorial porque Cementerio de elefantes suena mal, y siendo históricamente un lujo inútil, ahora con su mayoría absoluta es una cámara de postureo que utiliza el PP para que sus elefantes tengan un minuto de gloria haciendo desfilar a los miembros del gobierno para ponerlos a parir y que parezca oficial, pero ni eso hacen bien pese a que les dan el guión escrito. Citar a un ministro para que dé explicaciones sobre el accidente ferroviario y recibirlo con gritos de "¡Dimisión dimisión!", antes de que diga una palabra, demuestra el mal uso, el abuso, de una institución tan cara como inútil.