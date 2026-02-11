Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | Crónicas de barrio

Manuel Robles

El libro de papel resiste al tiempo

El refugio que ofrece José Antonio González en la calle de La Merced

José Antonio González no se da importancia, y tal vez por eso la tiene. Pasa las tardes en la calle de la Merced, en un local que durante años fue almacén de muebles y que ahora guarda otro tipo de peso, más silencioso y más duradero: cerca de tres mil libros de viejo, alineados sin alardes, esperando manos y ojos. Lleva siete años allí, sin prisa y sin ruido, como si siempre hubiera estado.

Abre a las cinco en punto, puntual como un campesino con el sol, y cierra los sábados. No por desgana, sino por respeto: también los libros –dice– necesitan su respiro. Dentro hay de todo. Novelas gastadas, manuales olvidados, tomos que rondan el siglo de vida y conservan todavía el olor de las casas donde fueron leídos. Cada ejemplar trae consigo una historia que no siempre está escrita.

José Antonio habla poco y observa mucho. Atiende sin empujar, recomienda sin imponer. Cree, con una fe tranquila, que leer abre la mente y afina el juicio, como el campo enseña a mirar el cielo. Lo dice sin consignas ni frases rotundas, como quien constata un hecho probado por los años.

El libro digital está ahí, reconoce, y no lo combate. Pero el papel –afirma– es otra cosa. El papel se deja subrayar, doblar, heredar. Aguanta el paso del tiempo como el sol, el agua o los buenos amigos. Nunca pasará de moda la lectura, asegura, porque siempre habrá alguien que necesite entender un poco mejor el mundo y entenderse a sí mismo.

En su librería no se grita ni se corre. Se entra despacio. Se hojea. Y a veces, sin saber cómo, uno sale con un libro bajo el brazo y la sensación de haber encontrado algo más que un objeto: un refugio breve, pero firme, en mitad de la ciudad.

