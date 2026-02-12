Cuestión de balizas

Una de las grandes novedades del 2026 ha sido el arranque de la obligatoriedad en España (la única de la UE), de las balizas V16 con geolocalizador para vehículos en caso de avería o accidente, que sustituyen a los anteriores triángulos señalizadores 50 metros antes o después del lugar del incidente, considerados peligrosos. Se han presentado como un ejemplo de modernidad, seguridad y nuevas tecnologías en una España de vanguardia, ahora vemos que con carreteras y ferrocarriles con insuficiente mantenimiento. Se podría pensar al activar la baliza ante el suceso, que se transmitiría automáticamente la circunstancia y situación a la DGT y el 112 de emergencias. No es así en el segundo caso de momento. Así su utilidad resulta mermada en siniestro grave.

Siendo la baliza señal para marcar u orientar, mala señal tenemos para los altos hornos de la siderurgia asturiana, pues Arcelor Mittal va a invertir 1.300 millones de euros en actualizar las instalaciones de Dunkerque (Francia), amparadas en la potencia y estabilidad de la energía nuclear francesa, mientras aquí tenemos el complejo y empleo asturiano al pairo, con las grandes empresas de alto consumo electro intensivo en la incertidumbre, creen eso sí salvamos el planeta con una pequeña aportación a la descarbonización. Hay que frenar la contaminación. Pero sin carbono las plantas no absorberían de día CO2 para producir oxígeno, y sin carbono no habría seres vivos en nuestro planeta azul la Tierra.

En cuanto al uso del metrotrén gijonés, que cumple 25 años de consistir en no consistir, seguimos sin señales ni de calendarios ni de presupuestos. Hay que entenderlo, están muy ocupados en condonarle 15.000 millones de euros de deuda pública a la Generalitat independentista, cuyos chiringuitos y despilfarros pagaremos entre los demás, y así gastando lo que no tenemos saldremos beneficiados todos. Aunque este argumento de "Corruptolandia" (en Italia lo llamaban Tangentópolis) no ha convencido mucho a los electores aragoneses el 8 F, veremos a los castellanoleoneses el 15 M. Hay señales por toda Europa: Polonia, Alemania, Portugal, Italia… En vez de descalificar, deberíamos preguntarnos el porqué de las cosas.