Adónde vamos

El ejército ya tiene en Asturias un perro robot soldado. Si en las películas futuristas aparecen robots, autónomos o dirigidos, capaces de combatir con más eficacia que un humano, en el regimiento de Cabo Noval (Siero) han entrenado con un can autómata con fusil, que se adentra en un edificio como avanzadilla de una columna de soldados. Los robots metálicos no tienen miedo, son precisos y sirven en parte de exploración y escudo a los soldados que les siguen. Alisys, empresa de soluciones robóticas situada en el centro de Gijón, es la encargada de su suministro. En las imágenes de la prensa tiene aún un aspecto un tanto artesanal, que probablemente se podrá ir especializando, y abre la puerta del futuro a distintas utilidades y reflexiones al respecto.

El escenario actual en que nos movemos es de incertidumbre militar, sobre todo en Europa del Este, pero debemos añadir frente a los pacifistas de salón (¿hubieran frenado a Hitler y Stalin en 1939 cuando se repartieron Polonia y los Bálticos con discursos y flores?), que España es una de las pocas naciones de Europa occidental con fronteras cuestionadas, aparte de los independentistas interiores, por otra nación exterior, caso de Marruecos que reivindica Ceuta, Melilla y Canarias. Ahora que tanto se llenan la boca de ultraderecha de forma rimbombante, lo cierto es que lo más parecido en Europa en 2026 al fascismo italiano agresor derrotado en 1944 es la Rusia de Putin. Es una pena que el mundo aún esté así, en vez de en concordia por la libertad y la prosperidad.

Asturias está apostando por la industria de defensa, superada la etapa del carbón y en crisis la siderurgia, pero no debería poner la mayoría de los huevos en esa cesta, que puede ser pan y empleo para corto plazo y escasez y paro a medio plazo, si se resuelven los litigios. En el plano moral porque es mejor la salud que la destrucción, y en el económico y social por múltiples aplicaciones civiles que podrían darse a una industria robótica: para asistencia de ancianos, vanguardia en emergencias como fuegos, inundaciones o derrumbamientos, o cualquier otro de protección civil y distribución. Que el Homo Sapiens Tecnológico avance para construir un mundo mejor.