El ejemplo de Feten

La gran cita cultural en Gijón del invierno vuelve a llamar a la puerta. Más de 200 pases, 86 espectáculos y 82 compañías (de todas las comunidades y con representación de ocho países distintos) y más de una veintena de espacios son los ingredientes de la nueva edición de la Feria de Internacional de Artes Escénicas para Niños y Familias (Feten), que este fin de semana llenará la ciudad de teatro, danza, títeres, magia... y mucha ilusión para los más pequeños. Una cita en forma de aniversario, pues son 35 ediciones como referente indiscutible en una ciudad que tiene la cultura como eje de su política.

La consolidación y el prestigio de Feten están ampliamente contrastados. Así lo demuestra cada año el ranking del Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea, que año tras año, sitúa esta iniciativa, que ahora lidera con mimo Idoia Ruiz de Lara, como la actividad asturiana mejor posicionada en el índice nacional. Es el evento por excelencia para los más pequeños y el que genera unanimidad en la calle. La joya de la corona de la programación, abundante, a veces demasiado, de la Fundación Municipal de Cultura.

Feten arranca hoy con su preferia, reservando para el domingo la inauguración oficial de ocho días de espectáculos de la mano de la compañía catalana "Orthemis Orchestra", que subirá el telón con su propuesta musical "Bon Voyage!. Ojalá acompañe la meteorología para poder lucir, especialmente, las representaciones que se llevan a cabo en la calle y no ocurra como en el Antroxu, donde la energía y el compromiso de las charangas alivió una cita pasada por agua.

El trabajo y la constancia de los organizadores de Feten es el ejemplo a seguir de buen hacer en materia cultural para cualquier tipo de evento. Todos los años son muchas las compañías que no logran un hueco en la programación, porque todas quieren estar en febrero en Gijón. Es una apuesta segura, que da prestigio y buen contenido a la ciudad partes iguales. No hay tantos ejemplos como para no cuidarlo con esmero.