Urge un secularizado Miércoles de ceniza

Son tales y tantos los sucesos violentos, macabros y desvergonzados que se destapan cada día que recuerdan el hundimiento del imperio romano. Por citar los más gordos, están el caso del pederasta y traficante de menores Jeffrey Spstein en el que están implicados tantos y de todos los estamentos y máximas responsabilidades que provocan hasta el vómito, las guerras inacabables de Ucrania y Gaza, y el peligro de Irán cercado por un gran despliegue del ejército del amenazante Trump. Entre nosotros tenemos los múltiples episodios de abuso de poder y de corrupción por dinero y sexo con que nos indignan cada día aquí en España.

El simbolismo cristiano del miércoles de ceniza, como reconocimiento y arrepentimiento de nuestros pecados, debiera de ser una convocatoria universal y mundial para iniciar entre todos la reconstrucción de un mundo y humanidad nueva. La duda está en quien podría convocar a esta “conversión universal” dado el desprestigio que sufren hoy gobernantes e instituciones, incluida tristemente la ONU. Solamente León XIV tendría alguna posibilidad ya que es el líder mundial mejor valorado “en una era marcada por la polarización, la guerra y el agotamiento ideológico” según la encuesta Gallup de diciembre pasado.

La idea de un miércoles de ceniza secular no es nueva. Ya en 1966, al finalizar el Concilio Vaticano II, el papa San Pablo VI celebró el miércoles de ceniza con imposición a todos los miles de asistentes en la Plaza de San Pedro del Vaticano, haciendo caer en la cuenta que allí había sin duda muchos que no eran cristianos: “Creemos que no faltamos a la cortesía debida al participar, ya sean actores o espectadores, en una ceremonia penitencial tan severa e impresionante” Da la razón aludiendo a la necesidad de despertar la conciencia del pecado y sus dramáticas consecuencias para el bienestar y la dignidad de la toda la humanidad.

Recordando esta audiencia paulina, algo similar ha querido reclamar el papa León XIV. Reconoce que el pecado es personal y que hoy es difícil encontrar personas que se arrepientan y pidan perdón. Es urgente “reconocer que el mal no proviene de supuestos enemigos sino que ha entrado en los corazones, está en el interior de la propia vida y debe asumirse con valiente responsabilidad”. Y, como formadas por estos, lo mismo podemos decir de empresas e instituciones que admitan haber cometido errores y equivocaciones (por decirlo con suavidad).

Por eso, nos propone a todos la invitación de recibir el simbolismo de la ceniza para sentir “el peso de un mundo que arde, un mundo en llamas, de ciudades enteras desgarradas por la guerra: las cenizas del derecho internacional y de la justicia entre los pueblos, las cenizas de ecosistemas enteros y de la concordia entre las personas, las cenizas del pensamiento crítico y de las antiguas sabidurías locales, las cenizas de ese sentido sagrado que habita en cada persona”. En España arden y están en llamas, convirtiéndose en cenizas, convicciones e instituciones importantes y especialmente la convivencia. Urge un miércoles de ceniza secular.