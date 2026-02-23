Ningún lugar

En el año 2011 la Semana Negra se celebró por primera y última vez en la explanada de Marina Civil. Fue el año en el que el entonces rector Vicente Gotor se gastó 70.000 euros en una valla para aislar a la Universidad quién sabe si de la SN o de la propia ciudad. La edición comenzó un mes después de que el FAC convirtiera a Carmen Moriyón en alcaldesa gracias al apoyo de un Partido Popular que entonces decidió quedarse en la oposición. Fue también el primer año que pude vivirla desde dentro como librero, el año de las colas interminables para conseguir la firma de Laura Gallego, el año en el que uno de los más grandes, Dennis Lehane, visitó Gijón, el año en el que a la una de la mañana un político que en aquel momento era concejal se acercó por la caseta y se llevó "Helena o el mar del verano", la novela de Julián Ayesta que tan bien refleja un Gijón que fue. La charla en la madrugada nos llevó a hablar de "La guía indiscreta de Gijón", de Fernando Poblet, de "Todos los días Gijón", de Jose Antonio Mases o de "La balada del pitbull", de Pablo Rivero. De ninguno de estos libros había oído hablar el político y los nombres de los autores apenas le sonaban. Fernando Poblet siempre le restaba importancia a su trabajo, del que decía: "no tiene nada de indiscreto: simplemente consiste en haber recogido una serie de rumorcillos, de esas cosas que se cuentan en los bares y de las que no queda testimonio escrito. Es más, la gente de Gijón que ya sobrepasa los treinta años, seguramente que sabrá ya todos estos chismes". Ese político, desgraciadamente, no era ni es excepción y representa los males actuales de nuestras ciudades. Se habla de Urbanalización para describir el proceso mediante el cual los centros de todas las ciudades se van pareciendo unos a otros y se van despersonalizando.

El sociólogo Ray Oldenburg acuñó en 1989 el concepto "Tercer lugar" para referirse a los espacios sociales públicos donde pasamos nuestro tiempo distintos del hogar (primer lugar) y trabajo (segundo lugar). Ese tercer lugar puede ser la Rampla de la 2 un día cualquiera a las ocho de la mañana, una Biblioteca Pública, Casa Tino o el Cisne Negro, lugares donde los vecinos comentan las noticias, se cuidan y en los que no hay jerarquías. Lugares que conformaron un Xixón que conocían muy bien los políticos y los periodistas de entonces. El drama de hoy y que ya se anticipaba una madrugada de la Semana Negra de 2011 es que no solo el centro urbano de las ciudades empieza a ser intercambiable (ya no sabes si estás en Murcia o en Oviedo), sino que los concejales son igual de intercambiables y no se dan cuenta de que Costco nunca será igual que musical Tommy.